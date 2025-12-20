年輕警官闖女廁偷「用過的生理用品」辯滿足性好奇心 下場慘了

（示意圖／Pexels）

日本又爆警界醜聞，靜岡縣警方近期公布，一名任職於掛川市警察署的30多歲男性巡查部長，涉嫌擅自闖入警署內的女廁，還翻找使用過的生理用品帶走，並被發現多次在市區公廁及超商廁所架設偷拍設備，遭縣警依違紀行為處以停職3個月的懲戒處分。不過當事人已於12月18日辭職，警方基於隱私考量，未對外公布其姓名。

根據日媒《テレビ静岡》報導，靜岡縣警察署說明，該名任職於掛川市警察署的30多歲男性巡查部長，於2024年1月11日在掛川市一棟公寓大樓的廁所內偷偷架設小型攝影機，同年4月8日又在市內一間便利商店廁所裝偷拍設備，錄下民眾如廁畫面。不僅如此，該男還被指控，於2025年3月18日多次潛入掛川警察署3樓的女性用廁所，拿走女性使用過的生理用品。

男警官被揭發後，供稱闖入女性廁所的動機是為了翻找使用過的生理用品，並辯稱是為滿足性好奇心，偷拍行為也是出於個人性癖；被揭發惡行後他也表示，因私生活壓力累積，導致情緒失控、自暴自棄，最終做出違法行為。

承辦該案件的警方已於今年11月28日就相關案件將他書面送檢，外界質疑懲戒處分公布時間，恰逢縣議會常任委員會召開後，是否刻意延後說明。警方澄清，並非有意拖延，而是在完成必要調查後，才對外正式發布。

至於警方強調，考量其配合偵訊、無逃亡或滅證之虞，因此依法未予羈押，並非因身分特殊而寬待。沒有公布男巡查部長的姓名原因，則是基於隱私及其家屬因素。此案曝光後，也再度引發日本社會對警察紀律與內部監督機制的關注。

