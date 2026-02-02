年輕買「600萬球員卡」謝典霖喊：問我爸！該卡增值現價曝
政治中心／綜合報導
國民黨籍彰化縣議長謝典霖，過去因和姐姐、藍委謝衣鳳先後表態參選下屆彰化縣長，雖經協調後謝典霖將回歸議員選舉並爭取連任議長位置，但他近期找來網紅開箱自家奢華豪宅，包括恆溫大酒櫃、沙發與挑高室內籃球場。遭外界批評是炫富為，更被聯想是不滿姐姐參選才有此動作。此外謝典霖家中也擁有不少收藏，高單價的NBA球員卡就是其中之一。在他年少時購入的「籃球之神」喬丹卡，當時要價20萬美金（約新台幣632萬），如今價值更是突破數千萬。
謝典霖在豪宅開箱影片曝光後，意外陷入爭議，他今（2）日也邀約媒體再度赴家中拍攝，強調自己去年12月初就與網紅接洽、並在1月初拍攝開箱片，「你把這個東西拿出來跟大家講，人家選舉就不會拿出來再用了，這是早已有的安排」。他更說這和姐姐謝衣鳳表態參選縣長無關。
謝典霖家中豪宅有挑高球場。（圖／民視新聞資料照）
不過，謝典霖家中除奢華配置外，其個人收藏也是大有來頭，他曾多次公開分享自己長期收藏的球員鑑定卡，動輒5、6位數，其中一張經專業鑑定公司經手後的喬丹（Michael Jordan）喬丹卡，當年入手價就要20萬美金，被問到年輕時怎會有錢去買如此高單價的卡，謝典霖也不避諱稱「去問我爸」。
謝典霖自從國中起就開始買球員卡。（圖／翻攝大雲食堂Y照）
謝典霖稱該卡至今已有3千萬價值。（同卡示意圖，非謝典霖本人持有／翻攝shyne150 IG）
事實上，謝典霖在2025年也曾提到該卡的價值已經上漲不少，當時他登上YT節目《大雲時堂》接受資深媒體人李四端專訪，指出自己從國中就開始收集球員卡，15歲至今已逾30幾年的卡齡，他更透露自己最愛的就是那張要價20萬美金的喬丹卡，直言自己家中已鑑定過的版本，全球限量9張，卡市上已經價值數千萬。實際搜尋卡面交易平台，謝典霖持有的應為「Jordan 1997-98 SkyBox E-2001 Credentials Now 1/9」，光是未鑑定的裸卡，開價達數千台幣。社群上也曾有相關卡迷分享鑑定後版本的照片，點名市值保守估計至少百萬美金（超過新台幣3千萬）起跳。
謝典霖持有鑑定卡為限量9張。（同卡示意圖，非謝典霖本人持有／翻攝shyne150 IG）
原文出處：年輕有錢買下「600萬球員卡」謝典霖喊：問我爸！喬丹卡增值現價曝光
