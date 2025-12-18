年輕騎士失控自撞「地留血痕」喪命！友人目睹他抬上救護車…崩潰痛哭

記者陳弘逸／台中報導

台中市南屯區昨晚（18日）死亡車禍，一名20歲男騎士不明原因失控自撞身亡。（示意圖／PIXABAY）

台中市南屯區昨晚（18日）死亡車禍，一名20歲男騎士行經環中路四段、黎明路一段路口時，不明原因失控自撞，騎士人車倒地，地板遺留長條刮痕及血跡，人當場沒了呼吸心跳，同行友人目擊他被抬上救護車，留在原地痛哭，肇事騎士送醫搶救，仍因重傷宣告不治，詳細肇事原因，仍待釐清。

這起事故發生在昨天（18日）晚上11時許，一名年約20歲男騎士跟友人騎車出遊，行經環中路四段往市區方向、行經黎明路一段路口時，不明原因失控自撞，還偏離道路擦撞人行道、路樹，最終人車倒地，當場沒了呼吸心跳。

警消獲報到場，除自撞倒地的騎士，肇事機車嚴重毀損，龍頭全毀，地板遺留長條刮痕及血跡，緊急將人送醫後，仍重傷不治。

據同行友人表示，當時路面疑有高低起伏，疑未注意輾過失控。並在現場目睹重傷友人被抬上救護車，獨自留在現場痛哭，詳細肇事原因，仍待釐清。

