年輕「老鼠人」倦怠生活！改寫中國消費模式
[NOWnews今日新聞] 中國社群媒體上近期出現一批「老鼠人」，代指逃避社交、極簡消費、志向減退、長時間躺床刷手機的年輕一代，這個自嘲標籤迅速在各大平台走紅，背後透露出的是中國青年失業率高居不下，高強度競爭帶來的回報越來越少的現狀。
《華爾街日報》中文版報導，近幾個月，「老鼠人」的標籤襲捲中國各大社群媒體，總瀏覽量數以十億計，代指是那些宅在狹小房間、逃避社交、長時間躺在床上刷手機的年輕人。
其中一篇熱門文章是一位安徽的20歲大學生，他描述自己早上10點醒來，在被子裡待上好幾個小時，不去食堂而是點廉價外賣，除了取快遞外很少離開床，把自己在宿舍裡的空間稱為「老鼠窩」，這是他用簾子在雙層床周圍圍起來的一個昏暗角落。
社群媒體上的「老鼠人」描述了許多不同的細節，但主題相差無幾：晚睡晚起、志向減退、極簡消費、偏愛獨處和線上互動。
《華日》指出，「老鼠人」帶起一場關於青年倦怠的全國性討論中，儘管這個標籤本身帶有輕鬆調侃的意味，但它的流行指向了一股日益增長的疲憊和沮喪的暗流。中國的青年失業率居高不下，年輕人常常抱怨教育成本越來越高，而高強度競爭帶來的回報則越來越少。
許多人都認為過去被認為可以實現的人生道路：「一份穩定的工作、讀研究所、買車、買房和穩步的生活方式升級」，越來越遙不可及。對某些人來說，退回到狹小的個人空間、降低期望，似乎是一種理性的、甚至是自我保護的反應。
澳洲墨爾本大學青年研究集體（Youth Research Collective）的高級研究員Eric Fu表示，「老鼠人」的興起代表人們開始真正思考自己真正想做的工作以及人生的意義，也暗示著中國年輕一代中正在出現更為多元化的價值觀。
法國外貿銀行（Natixis）駐香港的高級經濟學家Gary Ng也在報告中指出，年輕消費者消費欲望的結構性回落可能會導致「中等價位的產品和服務空心化」，如果這種情況持續下去，中國的長期潛在增長將減速。
「老鼠人」的生活方式不一定是零支出，而是一種內向型、低成本的消費。不旅遊、不外出聚餐、不升級電子產品，而是把錢花在訂閱串流媒體服務、休閒手遊、方便食品、平價美妝產品和家居舒適用品上。
這種轉變可能不會損害與平價居家消費相關的行業，但會讓汽車製造商、服裝零售商、健身房、餐廳、旅遊平臺和中端生活方式品牌，等依賴消費升級的品類面臨更加複雜的前景，他們長期以來都指望中國年輕一代成為可靠的增長引擎。
但「老鼠人」並不意味著大多數中國年輕人放棄人生，反而有許多人仍在繼續追求工作和晉升，並仍然渴望提升自己的生活方式。但已顯示出一個清晰可見的青年亞群體正在選擇退出十多年來支撐中國內需戰略的消費驅動型敘事。歸根結底，「老鼠人」的興起可能只是對經濟壓力的暫時反應，但也可能標誌著中國年輕人與工作、志向和消費之間的關係開始發生長期轉變。
