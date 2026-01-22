年輕、高齡勞工需更多彈性…洪申翰透露已形成就業趨勢：對現行法規會是挑戰

儘管不少傳產因美國對等關稅影響，導致勞工被迫減班休息，部分行業則已長期遭遇缺工問題。對此，勞動部長洪申翰今（22日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，他們發現年輕世代如今偏好兼職多項工作，想擁有更多工作彈性；反觀此現象也符合中高齡長輩回歸職場的需求，這是整體市場面臨到的趨勢，同時也對現行法規帶來挑戰。

談到部分產業缺工問題，洪申翰表示，其實有一個很重要的因素，不同年齡層的就業傾向也會有點差異，比方說年輕人的確比較沒那麼喜歡做全職工作，可能選擇兼多份工作。他指出，大家以前認為全職工作叫做穩定；現在反而年輕人說兼多份工作較有安全感，不要僅受雇於一個老闆。

洪申翰說，年輕人認為今天兼很多份工作，在工作中會有不同的學習，這樣的狀況比透過單一工作的學習可能來得更豐富，從年輕的角度才看到這件事情。他提到，所以現在勞動部也在跟一些企業討論，可能大家接下來的職缺會需要設計得更有彈性。



洪申翰說明，如果今天是全職工作，其實有時候只能找到願意做全職的人；但當工作設計得更有彈性時，有時候願意做兼職工作的人就比較有可能來。他直言，勞動部的確在年輕人方面看到這樣的狀況。



有關中高齡長輩回歸職場，洪申翰也說，勞動部也希望他們回來就業，實際上這些人也需要一定程度的彈性，因為他們可能沒辦法做整天工作，要一天工作八到九小時，體力負擔就會比較大，甚至個人要兼顧一些家庭照顧。



洪申翰指出，不管是年輕世代或中高齡長輩，看來都需要更多一點的勞工彈性，在需要工作方面也要照顧家裡、顧及生活，很多這種勞工需要的彈性期待越來越高。他認為，也是如今在整個就業市場上面臨到的趨勢，也是對過往法規的一大挑戰，多元的時代發展下，所謂工作的定義也不同了。

