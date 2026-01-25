一年辦7場婚禮！陸姐妹花聯手騙婚「榨乾12男」獲利超2千萬
大陸河南省近日破獲一起騙婚案，姊妺倆長期聯手設局，5年間「假結婚真詐財」致12名男子上當受騙，最扯的是一年內竟連辦7場婚禮，累計騙取金額高達488萬元人民幣（約2245萬元新台幣）。
據《檢察日報》報導，大陸河南西華縣法院日前針對一起金額高達488萬元人民幣的特大婚姻詐騙案作出判決，主嫌馮某因犯詐騙罪及重婚罪，數罪併罰，遭判有期徒刑15年6個月並處罰金；同案被告趙某則因詐騙罪獲刑11年6個月並處罰金。檢察機關已同步啟動追贓挽損作業，協助受害者挽回損失。
檢方指出，馮某原姓趙，自幼隨養父生活後改姓。2020年1月，馮某隱瞞已婚狀況與梁先生相識，陸續以各種理由索取聘金彩禮共計66萬餘元人民幣。2023年，她又以同樣手法結識馬先生並舉行婚禮。僅2024年12月至2025年1月中旬，馮某便分別與多名被害人舉辦7場婚禮。直至2025年1月，張先生因聯繫不上馮某而報警，才揭露這場橫跨5年、涉及12人、總金額達488萬元人民幣的詐騙行動。
檢察官表示，馮某作案期間，其同胞姐姐趙某以「未來大姨姐」身份協助，負責接收與保管詐騙所得，並根據情況編造謊言，協助馮某騙取信任。此類婚戀詐騙案件具高度隱蔽性，涉案人員分散且資金流向複雜。案件於2025年4月27日由偵查機關移送西華縣檢察院審查起訴。
面對部分受害人未能提供完整轉帳憑證及言詞證據存有偏差，承辦檢察官逐頁梳理卷宗，對12次詐騙行為的時間、資金流向及通訊紀錄進行交叉比對，明確掌握關鍵證據缺口。西華縣檢察院則針對涉案金額、贓款分配及詐騙流程發出補充偵查提綱，督促警方核查所有銀行、微信及支付寶交易明細，釐清贓款流向，同時查證馮某與賀某的婚姻登記資料及馮某與馬某共同生活證據，以確認重婚罪成立要件。
承辦檢察官進一步說明，檢方與偵查人員深入被害人所在地逐一調查每筆涉案款項的支付背景、接收帳戶及使用情形。針對馮某是否構成重婚罪，辦案團隊重點調取婚姻登記檔案、子女出生醫學證明及鄰居證言等資料，最終形成完整證據鏈，確認馮某在已有合法配偶的情況下，仍與他人以夫妻名義共同生活，符合重婚罪構成要件。
法院於2025年11月29日採納檢察機關全部指控事實及量刑建議，作出上述判決。檢方同步推動追贓挽損，積極協助受害人返還涉案財物，最大程度減少經濟損失。
