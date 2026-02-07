年近30人生遇瓶頸！她自嘲「沒錢的社畜」全場共鳴

生活中心／吳宜庭報導



接近30歲卻仍迷失人生方向，成了許多上班族共同的困擾。近日一名1997年出生的女網友在Dcard發文，坦言踏入職場後的生活日復一日，不僅社交圈逐漸縮小，身體狀況也每況愈下，讓她忍不住懷疑「是不是同齡的人有更高的成就了？」。貼文曝光後，引起大量網友共鳴與討論。









年近30人生迷失方向！她嘲「沒錢的社畜」全場點頭：越活越沒意義

該名女網友坦言年近30歲，生活被職場消磨，健康與社交狀況下滑，空虛感日增，感嘆「還在當朝九晚五又沒錢的社畜」。（圖／翻攝自Dcard）

該名女網友以「1997年出生的現在都很有成就了嗎？」為題分享心境，她表示自己即將滿29歲，卻感覺生活被職場消磨殆盡。她在文中寫道：「每天只剩上班下班，去公司跟同事假裝是朋友，在公司演戲聽老闆講廢話，有一種很麻痺的感覺」。她也感嘆時間流逝飛快，「明明大學、研究所畢業還是不久前的事情，怎麼一下子就快要30歲了」，甚至直言自己的生活已經變成「職場的形狀」，對未來感到迷惘又空虛。雖然出社會後存款比學生時期多，但因健康狀況變差，「錢幾乎都拿去看醫生了」，身邊朋友也一個個淡出生活，想結交新朋友卻苦無管道，只能反覆滑交友軟體，卻「越滑越沒意義」。她也懊悔過去沒好好讀書，如今想培養新技能卻感到力不從心，並自嘲「還在繼續當朝九晚五又沒錢的社畜」。





網友紛紛留言，「1997年生也超有感，身體不耐操」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引起許多同齡網友共鳴，有人表示「1997年生也超有感，身體不耐操」、「同年，沒朋友也沒工作，不知道人生的意義是什麼，但認識的同年人都過得很好的樣子」、「所以多數人就朝人生下一個階段婚姻走了，不然人生就沒什麼意義，越活越沒意義」、「唉...沒錢的人真的不是生活而是生存」、「努力從工作與進修的夾縫中求生存」。更有網友直言現階段最大的願望只是「希望自己能過得快樂」、「顧好自己！過一天算一天」。





原文出處：年近30人生迷失方向！她嘲「沒錢的社畜」全場點頭：越活越沒意義

