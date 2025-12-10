一年送走入門恩師與愛犬！八點檔女星宣布「潛入海底」療傷：真的很痛

記者宋亭誼／台北報導

八點檔女星錦雯深受觀眾喜愛。（圖／民視提供）

錦雯在八點檔《好運來》飾演個性分明、敢愛敢恨的「佳敏」，深受觀眾喜愛。她透露，這段時間因工作滿檔，反而讓她在低潮中找到力量，「拍攝救了我，那些痛都因為忙碌而來不及沉下去。」隨著劇情即將邁向尾聲，想到佳敏快迎來大結局，錦雯心裡滿是不捨：「佳敏陪我度過非常重要的一年，是她讓我在最痛的時候，也能站在鏡頭前好好演戲。」

白家綺（右）跟著老公吳東諺喊錦雯「媽媽」，片場像一家人般溫暖。（圖／民視提供）

錦雯表示，這次進劇組合作超順、超開心，「不到最後一刻都會被劇本驚喜！」而她也笑說，拍戲時有一段讓她感到「幸福得很荒謬」的瞬間：「因為吳東諺在劇中叫我『媽媽』之後，白家綺竟然也跟著喊我『媽媽』，整個片場瞬間變成一家人，真的覺得暖到不行！」事實上，2025年對錦雯來說，是刻骨銘心的一年。她的第一位潛水教練因口腔癌離世，陪伴19年的長毛臘腸皮皮也離開了，「那段時間真的很痛，但我還是硬著心把戲拍完。」

錦雯推薦去綠島海陸倒數跨年，寄張明信片給自己。（圖／民視提供）

錦雯預計2026的跨年再度回到綠島，迎接第六年的「海陸倒數」，象徵全新的開始。（圖／民視提供）

然而，錦雯也用自己的方式走過傷痛。她將在今年再次前往綠島，挑戰連續第六年的「海陸跨年」儀式，12月31日晚間演出完直接搭船出海，11點半潛入海底，把寫給自己的祝福明信片投入海底郵筒，並在2026年零點回到陸地與大家倒數。她形容這是一年最重要的心靈清理，「超靈驗，願望實現率幾乎百分之九十九！」在戲劇拍攝與大海之間切換，她更深刻體悟人生無常、懂得珍惜當下：「生命真的很短，痛過也要繼續往前走。」並歡迎大家一起到綠島參與倒數，「那是一場只屬於自己的冒險，一生至少要體驗一次。」

