年逾八十當收銀員 澳洲網紅募款伸援

高齡88歲了，應該是頤養天年的年紀，不過，這名退休老兵，卻還在超市打工賺取生活費，扶養生病的妻子，美國一名網紅，在一間超市中，發覺這段辛酸的故事，因為老先生過去任職的公司破產，失去了退休金。後來，網紅把訪問老兵的內容，放上網路並發起募款，短短幾天，就已募得150萬美元。

澳洲網紅威登霍佛：「這是GoFundMe史上，規模最大的個人募款活動之一，如果你願意 你大可以退休，因為我們已經為你募了177萬美元。」

廣告 廣告

喜極而泣的，是88歲的美國陸軍老兵班巴斯，當年從通用汽車退休後，碰上公司破產，安穩生活就此變調。美國陸軍老兵班巴斯：「讓我最傷心的 是我太太病得很重時，他們不但取消我的退休金，也取消了醫療保險。」

為了支付妻子的巨額醫藥費，他甚至把房子也賣了，妻子去世後，82歲的他，成為超市的高年級收銀員，每周工作5 天，每天 8 小時，才能維持生計。美國陸軍老兵班巴斯：「我跟每個來收銀台的顧客聊天，讓我不至於因為她的離世，被悲傷擊倒，所以 我交了很多朋友，包括一個特別的朋友。」

原來是這位超市常客上威登霍佛的臉書留言，促成了後續這段佳話，現在班巴斯終於得以清償約22萬5000美元的債務，打打高爾夫球安享晚年，但他說打算再工作一兩個月，直到還清另一種債務。美國陸軍老兵班巴斯：「我現在壓力好大，要找到每個人 向他們表達謝意 。」

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 支撐加州弱勢健康

加州義診關懷不輟 走進貧病之中拔苦

