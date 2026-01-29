年過半百肌肉流失！55歲資深男星崩潰被操爆 「驚人下場」曝光

記者蔡維歆／台北報導

55歲的劉爾金（左）感嘆年過半百後肌肉流失明顯，開始重訓。（圖／好看娛樂提供）

「最強50+男單」戰況白熱化，加賀美智久與藍波老師實力旗鼓相當，多次陷入拉鋸戰。上回僅拿下第三名讓加賀美智久直言「無法接受」，這次霸氣宣示誓奪冠軍：「我是來玩的，但不要輸給來玩的，最強的大叔就是我！」藍波老師則在經歷生病後，更加深信運動能修復身心，也說獨自參賽坦言心理壓力不小：「年紀大了真的很怕一個人。」謙虛表示若能比上次團體賽更快完賽就值得偷笑。

「最強50+男單」戰況白熱化，左起加賀美智久、藍波老師、劉爾金、岑永康、孫國豪。（圖／好看娛樂提供）

55歲的劉爾金感嘆年過半百後肌肉流失明顯，為了能「在舞台上燦爛到80歲」開始重訓，幽默的他就算在健身房累到不行，還會問教練：「我是不是該講個包袱？」被笑稱是第一個把健身房當舞台的人。二度參賽的孫國豪則把比賽當成送給自己51歲的生日禮物，擁有空手道、賽車等多項運動背景的他霸氣嗆聲同齡對手：「記得穿成人紙尿片，讓你們嚇到屁滾尿流！」

廣告 廣告



《最強的身體》本集另一大亮點是演藝圈「最強男團組」正面對決，還有《原子少年》學長學弟廝殺。ALL IN 5董哲瑋與吳承恩默契十足，哲瑋負責力量、承恩主攻速度，賽前更霸氣放話：「我們沒有拿過第一以外的名次。」兩人獨特的激勵口號也成為場邊亮點，每當哲瑋快撐不住時，承恩就大喊：「撐過去一下紅一年！」立刻逼出最後一波衝刺。面對年輕世代嗆聲，資深男團泰坦TITAN也不甘示弱，41歲的比利直言：「輸給30歲沒關係，但不要輸給40歲的，小心一點！」隊員漢之雖有特種部隊傘兵背景，卻在跑步項目吃盡苦頭，訓練到差點昏倒；隊長比利則自嘲最怕「面子問題」，擔心成績太差被網友酸，更怕隊友誤以為自己在比「男單」。

更多三立新聞網報導

長子布魯克林開撕貝克漢！收入來源曝 妻每月拿富爸爸3千萬零用錢

10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光

獨家／來台6年開YT頻道求生！韓正妹網紅揭「真實收入」 血汗內幕曝

獨家／來台定居6年！正妹網紅曝台韓「最大差異」不忍了：不太習慣

