年過30搭紅眼班機「睡不飽如行屍走肉」 內行人揭更棒玩法

旅遊也要注意「保留體力」！有些民眾會選擇搭紅眼班機出遊，既省旅費又能馬上開始行程，但有人認為，過了30歲發覺體力容易跟不上，寧願多出一些機票錢，「午去午回」或晚上再返國也許更好。

相較於紅眼班機用便宜換時間，有民眾認為年過30體力不好，選擇其他時段出遊更能確保玩得盡興。（示意圖／取自pixabay）

有民眾在Threads發文分享，年紀過了30歲，似乎無法再像以前那樣，為了較便宜的機票選擇凌晨起飛、深夜回國的航班，因為這樣的安排容易精神不濟，到了目的地只想先休息，「寧願晚點飛還能從容地去機場，因為…凌晨出發機場飛到當地通常都是行屍走肉，要衝回飯店睡覺的等級」。

貼文一出，許多網友留言表示深有同感，「+1寧願多住一晚飯店隔天才能滿血開玩」、「現在最舒適的班機就是午去午回的了」、「真的，我現在不要行屍走肉」、「現在都選中午過後的班機，先睡飽比較重要」、「我去日本只要機票便宜還是會搭紅眼，但真的累爆」。

也有人持不同看法，在紅眼班機上可以稍事休息，一早抵達就能馬上開玩，下午再回飯店小睡、為手機充電，不把行程排滿滿，也能享受從早玩到晚的充實旅程。

