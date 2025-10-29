年過40要小心…擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身
手沒力只是老了？專家提醒，可能是大腦在退化或慢性病上身。過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得吃力，除了肌少症危機，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病也跟握力衰弱有關。
「老化臨床與實驗研究」期刊一篇最新研究指出，握力下降可能是因為老化、血管硬化、心血管疾病風險增加，以及認知功能退化等因素所致。其原因包含老化、活動量減少、營養不良等各種因素合併形成惡性循環。
該研究追蹤12個歐洲國家、50歲以上中高齡者共1萬7,698人。結果發現，年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。
屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化是呈現斷崖式衰退現象。研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。
徐錦興說，老了沒力可能是「衰弱症」或「肌少症」警訊，不僅增加跌倒、失能風險，也可能導致其他慢性疾病的機率，建議可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力是反映人體健康現象的指標，當出現早期憂鬱時，常會減少日常運動，易導致肌肉量下降。建議每周應進行150分鐘的中強度有氧運動，提升心肺功能、刺激大腦分泌腦內啡及血清素。
