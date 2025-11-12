年邁老婦失智迷途不知去向 北投暖警順利尋獲助團圓

圖說：臺北市北投分局長安派出所警員陳孟宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前傍晚，一名黃姓民眾焦急至臺北市北投分局長安派出所報案，稱80歲母親於清晨自行離家至今未返家，因母親行動不便且有老人痴呆傾向，黃民擔心母親安危，故尋求警方協助。

北投分局長安派出所警員陳孟宏獲報後，先行陪同報案人調閱警用監視器，從監視器畫面發現黃民母親離開自家後一路往大排水溝方向前進，因怕有危險發生，陳員立即將黃姓民眾載往大排水溝，並沿路查看有無黃姓民眾母親身影，而後有熱心民眾向警方報案，不遠處疑似有民眾需要協助，經陳員與黃民上前查看後發現正是黃民母親，黃民見母親時眼中有淚，立即牽起母親的手，母子之間的感情甚篤，看見母親平安無事，萬分感激有警員們熱心協助，才沒有讓意外發生。

北投分局呼籲，家中有失智老人或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫。