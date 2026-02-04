年邁體衰視茫茫 晚年黯然幸遇善知識

在印度菩提迦耶、甘地市集的角落，一位視力微弱、孤身無依的老人”拉坎滿季”，原本打零工維生。2025年一次重摔意外重傷，生活雪上加霜。就在命運最黯淡的時候，慈濟志工的陪伴與在地善心的接力，讓他重新站起，不僅有了遮風避雨的家，也重新找回笑容。

30左眼全盲、右眼僅剩微弱視力的拉坎滿季，原以搬運零工維生，幾個月前不慎墜落造成髖骨骨折，生活更加艱困，慈濟志工訪視關懷，來到他的住所，是個不到一坪的儲藏室。

志工 拉吉：「拉坎每天都會到市區來，有時候會想回家，但其實他的家已沒辦法住人，房子破損嚴重 屋頂也有大問題，根本無法在那裡過夜。」

廣告 廣告

拉坎的太太早就過世，女兒嫁得遠，生活也辛苦，兒子在二十年前因為吸毒離家出走，六十歲的拉坎，發生墜落意外時，遇見慈濟志工，一路陪著他就醫，逐漸康復後，更進一步幫他找到一間能夠遮風避雨的房間，是志工拉吉認識二十年的朋友，還負責提供三餐。

房東 拉凱什：「我本身也是抱著服務的心，看到拉坎真的非常貧困 又無依無靠，我就覺得 自己也應該有這個機會，來付出 來服務他，所以我只收取很低的房租，主要是用來支付電費，與清潔的基本開銷。」

慈濟照顧戶 拉坎：「我沒有想太多 我感覺很好，感覺很好是因為大家的祝福。」

馬來西亞慈濟志工 陳美聰：「我們就是希望拉坎滿季，可以一步一步地 可以站立起來，雖然他的眼睛 視線(視力)不是很好，但是上人說，每一個人都有無限的潛能，我相信他也是有某一方面的能力。」

不再為三餐煩惱的拉坎，有個志工送的竹筒，每天投入一個硬幣，為自己也為別人存下祝福。志工相信，有一天，拉坎也能做他想做、希望做的事，找到自己的價值。

更多 大愛新聞 報導：

王舍城歲末祝福 法師親臨莊嚴道場

印度街頭竹筒募愛 見證乞者內心善根

