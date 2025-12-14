年金停砍也不副署？黃國昌轟賴清德專制獨裁

▲對於《財劃法》或年金停砍不副署或不執行，黃國昌批評賴清德與卓榮泰將成為中華民國憲政史上最大的罪人。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 總統暨民進黨主席賴清德日前邀集黨籍立委臨時召開便當會，會中討論，在合憲前提下，《財劃法》是否採不副署或副署之後不執行。如今年金停砍三讀，退撫基金將提早4年用罄，外傳也將跟進不副署或不執行。對此民眾黨主席黃國昌今（14）日表示，這是憲政災難，「賴清德、卓榮泰絕對成為中華民國憲政史上最大的罪人」。

對於反年改行政機關研擬跟進不副署或不執行，黃國昌痛批，這是明明白埋踐踏民主憲政、搞專自獨裁，表示這絕對是憲政災難，「賴清德、卓榮泰絕對成為中華民國憲政史上最大的罪人」。

黃國昌表示，這個國家每個人都要守法，但賴清德跟卓榮泰可以選擇他要遵守什麼法律，如此憲政災難將留下永遠沒辦法抹去的烙印，「請他們三思」。

最後黃國昌說，這件事情非常嚴重，台灣號稱亞洲最民住國家，是華人民主驕傲跟典範，如今要被賴清德、卓榮泰摧毀，這不是民主憲政，這是專制獨裁。

