年金停砍修法「所得替代率」重審須半年 在野轟「拖時間」等違憲宣告

銓敘部最新報告指出，立法院去年底三讀通過「停砍年金」相關條文後，約有18萬名退休公務人員的退休所得替代率須重新審定，推估整體作業約需半年，在重新審定完成前，將暫依原有規定發放退休金。對此，在野黨質疑考試院與銓敘部是在拖延時間，並指稱是「以拖待變」，等待憲法法庭後續是否作出違憲宣告。

立法院司法及法制委員會今（12）日就年金議題召開專案報告，國民黨立委翁曉玲質疑，若重新審定需要半年，「那考試院其他的預算部分我們也讓你拖個半年」。考試院秘書長劉建忻回應，重新審定確實需要時間。翁曉玲進一步指出，112年就已有系統與參數，認為不必耗時半年，質疑是「故意拖延」；劉建忻則表示並非刻意拖延，相關期程是合理推估。

銓敘部長施能傑說明，依過去經驗需要重新寫程式，且須依廠商需求作溝通。國民黨立委吳宗憲則要求，銓敘部或考試院每月向司法及法制委員會提交書面進度報告，並希望本週內先將完整作業計畫與時程送交委員會。

此外，翁曉玲也質疑退休金是否應補差額及追溯生效等問題。劉建忻表示，審定結果出來後「該補的當然要補」，並提到113、114年這部分「有希望追溯到113年1月1日」，相關文字需要表達清楚；施能傑則指出，法律條文未明文規範追溯，表示將自生效日起算3天後開始進行相關作業。

軍公教年改戰場，憲法法庭還沒宣告是否違憲，立法院朝野持續交鋒。

