年金停砍全案送出委員會！銓敘部長盼退休同仁「再忍4年」：財務挑戰還在後頭

立法院今（6）繼續審查停砍公教年金修正草案，朝野立委針對退休金制度及教育現場教師荒議題展開激烈攻防，會中數度發生口角，全案最終在國眾兩黨人數優勢下，本案逐條保留送出委員會，交付朝野協商後送院會，連同昨日送出的修正草案，預計經過1個月冷凍期後，最快12月初拚三讀過關。​

民眾黨立委張啓楷主張，這8年來台灣財政的確變好了，那麼年金就不應該再砍，只要比照勞保每年依法撥補，就不會有破產的問題；同時他也點名民進黨立委陳培瑜昨天在審查會議的發言，她稱公教退撫基金政府已經撥補了2900多億，但那是把年改砍掉的退撫基金當作政府撥補，公教團體已經炸鍋，認為她應鄭重道歉。

陳培瑜回應，在公務員退休專戶新制的部分，3年已經累積編列512億，未來分10年撥補可望達到3370億，補足相關的財務缺口政府一直都有在做，如果讓年金提早破產是國、眾兩黨的主張，這些錢要全民買單，就只是為了照顧58萬人。

陳培瑜強調，民進黨今天坐在這邊極力論述，就是盼能取得最大共識，同時也希望張啓楷實在不必再針對她，在法理部分依照退撫法，40條就是挹注、93條則是撥補。

民進黨立委鍾佳濱則指出，公教人員與勞工的退休基金制度是不同的，勞保面對「領的人多、加入的人少」困境，政府因此進行撥補；公教退撫過去很多是優退18%，由政府編列預算撥補利息差額，這些錢因年改所得替代率而逐年調降，但政府並沒有因此不編列撥補，而是將這筆錢放進基金裡。



銓敘部部長施能傑表示，整個基金的問題源頭，都是不足額提撥的問題，根據退撫法93條，政府要先撥補新制後留下了財務缺口，完成後再撥補舊制。站在銓敘部的立場是分10年進行撥補，但如果還是不夠，就只剩下提高費率這條路，但如果要提高費率，根據第9次精算報告，公務人員最適費率是23%、教師36%，但不可能提升到那麼高。

施能傑續指，詮釋部希望不要把破產年限提早，對於新進教育同仁來說費率是約15%，會希望已退休同仁可以再忍耐一下這4年，從月退休金本身來看，平均都還是有5萬以上，他是大學老師，平均月退一定會比5萬元高，情感上當然不扣最好，但做為基金的財務負責人，還是會想讓年改繼續走完是最好的方式。

同時，施能傑也提醒年改走完後，還有134年（2045年）以後到162年的沒有折現的財務缺口。



