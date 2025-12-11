年金停砍朝野協商無共識 立法院「最快明天表決」

立法院國民黨團推動年金停砍修法，立法院長韓國瑜今（11）日召集朝野黨團協商，全案最快於明天（12日）院會上演表決大戰。銓敘部長施能傑仍重申，若提早停止調降，退撫基金破產時間將提早3到4年。藍白堅持不是反年改，而是砍過頭了，該停砍了。綠則堅持希望國民黨不要因為討好，破壞國家制度，最終協商無共識，韓國瑜裁示，全部送交院會進行處理。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率分10年逐年調降1.5％，改革時程至2029年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整；國民黨團版更主張，2024年1月1日起停止調降公教退休所得替代率。

協商時，國民黨團書記長羅智強說，國民黨立場清楚，如果讓一流的人都不來政府，二三流人來領導，政府也不會推出好的政策。光國考報考人數從30萬跌到去年16萬，今年更剩11萬，停砍所得替代率才是真的改革，不是要恢復過去的水準，而是阻止砍過頭。

民進黨團總召柯建銘表示，不要忘記年金改革改過了，要回頭改回來會造成年金提早破產，以及公平性問題。希望國民黨不要因為討好，破壞國家制度。民眾黨團副總召張啟楷則強調，沒有要改回來，只是停砍因為砍太多了，該停了。

考試院祕書長劉建忻指出，我國退撫基金的「不足額提撥」特性，造成潛藏債務，即使不修法，未來政府都將面臨非常大的財務負擔。若本次修法停止調降所得替代率，將造成退撫基金提前用完，考試院站在守護退撫基金、維繫其永續性的立場，不支持前述修法方向。

施能傑進一步說明，站在退撫基金的角度，問題就是不足額提撥，基金原本估計在2049年破產，若提早停止調降，將提早3到4年用罄，後面的錢不夠將是很嚴肅的課題；銓敘部當初支持退休金跟著CPI走，但若同時規定隨現職人員調薪，將可能導致已退休者調得比現職人員更高，這是不應該的事情。茲事體大，銓敘部建議不該提早停止調降。

由於在場朝野立委及官員意見分歧，韓國瑜最終裁示，本案無法達成共識，全部送交院會進行處理。

