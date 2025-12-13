年金停砍案不執行？學者嘆：對台灣民主最大傷害

立法院會12日三讀通過公教退撫制度修正案，提前停止調降月退所得替代率。身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集黨籍立委舉行便當會商量對策，會中定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生認為，如果沒修憲，就要按照目前的憲法來行使，否則沒什麼好談的。總統賴清德有點強制性地推動這些東西，是對台灣民主最大的傷害。

嚴震生13日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，如果我們的制度，不像美國的制度，你就不需要怨歎。美國是總統可以否決法案，然後國會有三分之二多數，才能夠把美國總統的否決、再否決。但是你自己的黨是少數黨，但是超過三分之一，就可以總統做否決。反正翻案翻不了，很少政黨有三分之二的。可是我們不是美國制度，你要翻案就修憲嘛；如果不是，就按照這個制度。

廣告 廣告

嚴震生接著表示，不過我們制度也蠻怪的，立法院通過之後，總統覺得不滿意，就回去覆議，覆議還是同樣的人投票。除非總統釋出善意，哪些地方做修改。

嚴震生舉例表示，美國很多預算法案做調整的時候，總統也是找在野黨領袖坐下來談，但他不覺得我們總統會找總召來談。

嚴震生指出，如果你真的想通過一個預算案。如果你不滿意，就去修憲；如果沒有修憲，就按照目前憲法來行使。否則沒什麼好談的，更質疑你今天這種作法就是在違憲。 他甚至認為，賴清德這樣有點強制性推動這些東西，是對台灣民主最大的傷害。

【看原文連結】