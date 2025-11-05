年金停砍 銓敘部長示警 基金「水庫」更早破產

立法院司法及法制委員會昨天排審攸關停砍公務員年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，藍白修法重點聚焦在停砍公教年金所得替代率。銓敘部長施能傑昨示警，若修法停止調降，會讓基金「水庫」更早破產，後面幾十年的錢「是很可怕的數字」。

至於可否靠基金投資績效保障基金經營？施能傑表示，公務人員退撫基金的投報率須平均百分之九點一七，才可能五十年不會破產；教育人員要百分之十點多，而過去卅年公務人員基金僅平均百分之五點多的投報率，如果未來停止調降公教退休人員所得替代率，「給的錢愈來愈少，就更少基金可以投資」。

有關教團主張政府應比照勞保制度撥補基金，施能傑表示，政府撥補了五一○○多億元給公保，後面還有七百多億元會完成撥補，等於是政府把公保的負債一肩扛起。

考試院秘書長劉建忻說，退休公務人員退休金隨著物價指數調整，過去共修正兩次，總共調整百分之六，大致上有反映消費者物價漲幅。從精算報告來看，基金都有用罄年限，既然知道廿年後水庫的水會用完，就要討論如何引進新的活水，而不是提前花完。

人事總處人事長蘇俊榮也質疑，退休公教年金與在職人員加薪若綁定，現職人員加薪幅度會比退職人員少，對現職公務人員來講是非常嚴重的打擊；若很多人因此提早退休，提撥率太低將導致水庫進水量太少，長期下來一定愈來愈少，除非提撥率拉上來，否則對現職人員是項很大的負擔。

