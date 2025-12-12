年金停砍 銓敘部：公教退撫基金提早用罄

立法院昨三讀通過公教人員退休撫卹相關條文，銓敘部昨表示遺憾，年金停砍後將導致公教退撫基金分別提早三至四年，於二○四五年、二○四二年用完；行政院人事總處也表示深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。

銓敘部則表示，提早停止調降退休所得替代率，如要維持基金不提前用罄的目標，勢必要有新財源彌補龐大財務缺口。新財源如完全依賴政府預算全額支應，等同於轉嫁給不是退撫基金參加者的其他納稅人和全民埋單，並不公平。銓敘部表示，退撫基金提早用罄後，每年公教退休給付缺口會快速增至超過二千億元。

