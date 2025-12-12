年金改革修法！ 藍委主導「停砍+回溯」三讀通過

年金改革修法12日在立法院三讀通過。（圖／TVBS）

年金改革再修法的相關法案已於12日在立法院三讀通過，由國民黨主導的版本不僅停止逐年遞減的所得替代率，更將效力回溯至2024年。此舉遭民進黨批評為倒退，指出未來近7000億元的財政缺口將由全民承擔。面對藍白聯手通過的法案，民進黨政府考慮運用憲法賦予的副署權進行反制，總統已召集黨籍立委開會討論因應策略。朝野雙方就此議題持續交鋒，各自表達立場並相互批評對方的做法。

立法院在韓國瑜院長的主持下，敲槌通過了年金改革再修法案。此法案將終止退休公務員逐年遞減的所得替代率制度，並將效力回溯至2024年。國民黨版本與民眾黨版本最大的差異在於回溯條款，民眾黨原本提出的版本不包含回溯效力。在表決過程中，藍營立委數度提醒黨內成員，避免投票出錯。

民進黨立委在表決時高喊「民眾黨被丟包」、「民眾黨假清高，真掩護」，批評民眾黨的立場。儘管民進黨極力反對，但在席次劣勢下無法阻擋法案通過。除了公務員退休金制度修正外，退休教師相關條款也一併三讀通過。

面對藍白聯手通過的法案，民進黨政府正考慮運用憲法賦予的副署權進行反制。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，總統考慮請行政院長依憲法明文的副署權來因應這項法案以及先前通過的各項法律案。在總統召集的黨籍立委便當會上，與會者一致支持這一策略，會中也有人提出倒閣的可能性。

鍾佳濱認為在野黨畏懼全民意志的審判，不願面對啟動不信任投票後可能導致國會全面改選的風險。對此，國民黨立委牛煦庭反駁道，副署如果是針對總統，怎麼會連結到倒閣，他認為這是民進黨惡意營造出的奇怪氛圍，國民黨不會隨之起舞。

民眾黨立委張楷則呼籲賴總統盡快提出合適的大法官人選，他表示沒有人反對這一做法，一旦憲法法庭運作，所有問題就能迎刃而解。

