年金改革倒退！藍白聯手停砍公教年金 王鴻薇坦言：確實會增加財政負擔

記者詹宜庭／台北報導

民進黨政府推動軍公教年金改革政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%；然而，國民黨這會期將「停砍年金案」列為優先法案，今（6日）於立法院司法及法制委員會審查。國民黨立委王鴻薇發言時表示，「我必須誠實的說，這確實會增加政府財政負擔，但是增加多少就要講清楚說明白，不希望聽到停砍年金就讓政府財政垮台，不是這樣的。」

朝野近期因「停砍年金」相關法案爭論不休，司委會今日上午審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，列席的藍委王鴻薇發言時表示，國家正在崩壞中，維繫國家運作的中堅力量，幾乎全面出現缺工、缺人才情形。之前討論很多，包括護理人員、軍警消、全國教師等都非常缺人。

廣告 廣告

王鴻薇說，「尊師重道」隨著年改一次次被執政黨污名化，挑起世代對立，大家都很關心這對政府財政影響為何，「我必須誠實的說，這確實會增加政府財政負擔，但是增加多少就要講清楚說明白，不希望聽到停砍年金就讓政府財政垮台，不是這樣的」。她指出，這次提出的停砍年金，政府共多撥補4460億元，共分20年撥補，平均一年223億元，反對者將停砍年金說成拖垮財政時，應該看看這個數據，短短5年間台電虧損高達450億元，跟這個窟窿是一樣的，不要言過其實。

更多三立新聞網報導

強開年改倒車 吳思瑤嘆：週休七日月領七萬，藍白政客說不夠要更多！

爆料王鴻薇、張凱維疑向企業索賄 北檢傳喚證人柯晨晧

曝冰箱捐贈達2千台！徐榛蔚謝謝傅崐萁 喊：在媽祖護佑下不畏外界批評

黑金專組辦妨礙名譽？李正皓獨家曝光「柯晨晧證人傳票」：被告是馬郁雯

