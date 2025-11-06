年金改革勿半途而廢！ 蔡英文：只靠政府救不了退休金





民進黨政府推動軍公教年金改革上路已逾7年，依現行規定，公教人員所得替代率每年將逐步調降1.5%。然而，藍白兩黨近期在立法院合力推動「停砍公教年金」草案，並以人數優勢在初審中通過，引發朝野對立。對此，前總統蔡英文今（6）日罕見於粉專發文，嚴正呼籲「年金改革不該半途而廢」，更強調「只靠政府預算，救不了大家的退休金」。

蔡英文回顧，年金改革是她任內的重要政策，也是前總統馬英九在交接時特別叮囑務必完成的任務。她指出，當年年改雖歷經巨大爭議與社會反彈，但在她卸任前，心中唯有「感謝」二字，感謝全體軍公教人員的體諒與支持，讓國家財政得以邁向長治久安。她說：「一個體制健全、體質良好的年金制度，也就此逐漸穩固。」

廣告 廣告

蔡英文表示，自年改實施以來，政府已節省2590億元挹注退休基金，若依照原規畫持續至2029年，每年微幅調降給付，財務狀況將更為穩健。她警告，在野黨現推動「停止改革」的主張，恐讓制度「走回頭路」，加重基金財務壓力、提高破產風險，「這是不負責任的做法，等同把問題留給後代來承擔。」

她進一步指出，若未來中央政府總預算每年恐需拿出超過一成、甚至兩成的總預算挹注退休基金，將嚴重排擠建設、國防與社會福利等公共支出，影響國家長期發展。蔡英文分享《想想論壇》文章中寫道：「只靠政府預算，救不了大家的退休金，喊停年改前，應該先讓社會充分瞭解各種年金財務真相，從軍公教勞農到國民年金，涵蓋約1457萬人民的退休基本保障制度，財務健康多已亮起紅燈。但如果用每年中央政府預算挖東牆補西牆，一定嚴重排擠各項建設、國防與福利支出。」

她還分享另一篇文章提到「越域引水擴增財源延長年金壽命」，文章中表示，除了政府預算撥補，還有兩個「越域引水」挹注年金財源的方法，值得大家討論，「一是指定用途加徵營業稅，目前台灣營業稅率堪稱全球最低，有空間調整；二是累積高達6000億美元的外匯存底，目前繳庫金額只占1.1%，可思考在安全的前提下提升收益率，補充退休基金財源。」

蔡英文強調，年金改革關係國家財政永續與社會公平，社會應以「理性、專業」態度面對，持續推動制度完善，更應思考如何擴增財源、尋找新的專屬財源，以確保世代平衡，「為台灣下一代留下令人安心的制度。」

（封面圖／翻攝《蔡英文 Tsai Ing-wen》粉專）

更多東森財經新聞報導



藍擬停砍公教年金！ 退撫基金「預估破產時間」提前了

「這世代」太薪酸！ 逾7成人月存不到1萬退休金

人口驚見可怕斜率！七八年級生憂「領嘸退休金」：看不到未來