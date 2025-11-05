年金改革又要戰！公教年金藍白聯手要停砍，綠營：一個月5萬多難維持基本所需？銓敘部提「共好方法」
立法院司法法制委員會週三（11/5）由國民黨籍召委翁曉玲排審公教年金停砍相關修正草案。翁曉玲會前受訪時指出，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會，不允許錯誤年改繼續下去。 民進黨立法院黨團則是公布民調，55.4%民眾希望年金改革要繼續，28.1%認為要停止，希望年改繼續的民眾幾乎是反對者的2倍。 民眾黨則是於11/4公布版本，重點為自2025年後起停砍所得替代率，以及公務人員退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整。 銓敘部長施能傑也喊話，年金改革的方式是政府仍撥補，但退休的人領少一點，大家分擔以前的不足額，若又停止調降（停砍），這個水庫的水會更早就沒了。 王鴻薇也在傍晚發言時說，「若停砍到118年（2029年），國庫要挹注的基金就是2800億元左右而已啦，講得好像天都要塌下來，馬上財政就要垮了」「只是提早4年（破產），不是提早40年。」不要把2800億講得好像2兆、還是20兆！」 本案於5日傍晚17時許，由主席翁曉玲宣布委員會審查完畢，後續交由黨團協商處理。今日先審司法及法制委員會部分，明日將進入教育及司法委員會並行，希望法案能順利完成出委員會，讓錯誤的年改正式止步。
立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團、立委所提的《公務人員退休資遣撫卹法》修法，共有26個版本。
修法重點包括：第37條、38條，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降；第67條，審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等。
會議從早上開始，朝野立委的發言就針鋒相對，綠營拿出前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌過去力挺年金改革的發言，諷刺藍白昨是今非；藍白則以信賴保護原則反嗆。
綠：公教退撫提前破產 全民買單
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，當初的年金改革是花2年時間，經過年金改革會議、立法院充分討論而來，而上路至今也已經有正面效益，不僅投資成效更高，有效樽節後挹注回基金。
吳思瑤表示，如果採行國民黨的提案，造成所得替代率不再緩降，會造成三大不公平：1. 重退休、輕現職；2. 重公教，輕其他退撫年金，這是跨職業不平等；3. 基金缺口越來越大，最終由政府來負擔基金，就是全體納稅人承擔。
對於在野黨說，年改若再砍，退休公教無法維持退休生活，吳思瑤指出，公務員人平均退休金額50656元，教育人員退休俸平均為57913元，「在場很多年輕人，一個月5萬多元真的難以維持基本生活所需嗎？」
吳思瑤也提出數據表示，領勞保勞退的勞工有1048萬人，人數是公教人員20倍，不過平均退休領25500元，不到公教人員一半；老農津貼51.5人則是月領8110元；國保近207萬人，每月領不到4千元。負責任的政府應弭平不正義、打破不公平，反對年改走回頭路的惡法。
吳思瑤指出，若周三、周四強行通過藍白反年改的法案，停降所得替代率之後，公務員年金破產年限會提前到2042年、教育人員更會提早至2039年破產。
綠民調：55.4%民眾希望年金改革要繼續
民進黨立法院黨團也在隨後的黨團記者會公布由民進黨民調中心執行的民調，民調顯示，55.4%民眾希望年金改革要繼續，28.1%認為要停止，幾乎是2:1，顯示多數國人認為年金改革應該繼續。
至於問到，「物價上漲應該停砍公教所得替代率」，有40%同意、50.7%不同意；問到公教年金砍太兇，造成考公教人員漸少，應該停砍，有35.4%同意、55.5%不同意。
此民調由民進黨民調中心執行，日期為2025年10月27日至29日，完成數1079，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，訪問20歲以上具有投票權之公民，依照、年齡、性別、戶籍加權。
國民黨：年改是錯誤的要踩煞車
翁曉玲5日排審多個版本的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，國民黨立委吳宗憲指出，政府每年超收上千億元，並無缺錢問題，依照信賴保護原則，給予當初承諾給公務員的退休金，怎可以單方面改變作法。現在通膨率相當驚人，此次修法還有一個目的是要求金額跟隨CPI同步調整。
國民黨籍召委翁曉玲指出，公教人員年金改革是一定要推動的，國民黨已經看到蔡英文政府當時所實施的年改是一個錯誤的年改，他們不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要即時踩煞車。
至於傳出藍白黨團達成共識，但國民黨團主張2024年停砍，民眾黨團則主張2025開始停砍。翁曉玲則回應，之後的政黨協商會有更多的細節和政策方向討論，基本上方向一致，相信藍白可以談出大家能接受的方案。
王鴻薇：國庫要挹注的基金就是2800億而已，講得好像天要塌下來
藍委王鴻薇指出，「若停砍到118年（2029年），國庫要挹注的基金就是2800億元左右而已啦，講得好像天都要塌下來，馬上財政就要垮了，講了老半天，就是2800億左右啦。」
「停砍年金會影響財政這點她同意，只是提早4年（破產），不是提早40年。而以現在政府財政規模，一個特別預算都不知道是2800億的幾倍。應該要對社會大眾說清楚。不要把2800億講得好像2兆、還是20兆！」
銓敘部長施能傑說，若停砍年金所得替代率，國庫要114年至162年要累計挹注1.45兆元。
▲ 王鴻薇認為，年金停砍只是提早4年（破產），不是提早40年。影／影片16:17.30左右王鴻薇發言
民眾黨不贊成年改走回頭路 卻提停砍所得替代率
民眾黨立法院黨團4日召開記者會，黨團總召黃國昌指出，團廣泛徵詢各團體代表、學者意見，同時進行內部政策民調後，不贊成年金改革走回頭路，但歷經7年多，必須適時檢討。
黃國昌指出，這7年多的年改雖解決部分問題，卻造成世代與不同族群中更大衝突，且犧牲特定族群，也未顧及目前台灣人口結構下對公教造成的負面衝擊。政府連續7年撥補勞保金額高達5170億元，但勞保改革進度卻是0。
民眾黨修正動議重點包括，自2025年度後起停砍所得替代率，以及公務人員退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整。
不少網友則是翻出過去黃國昌的言論諷刺他「昨是今非」，公民團體「經濟民主連合」智庫召集人賴中強也批評，民眾黨政治投機，就是要爭取藍營傳統支持者的選票，背棄年輕人、中產階級的利益。
若停砍年金所得替代率 銓敘部長：水庫的水會更快沒了
與會的銓敘部長施能傑向藍白立委喊話，年金就像是一個專屬水庫，相關者共同參與，不應該找外面的人進來，當初就是因為不足額提撥，所以水庫破產，才會進行年改。年改的方式是政府還是撥補，但退休的人領少一點，大家分擔以前的不足額，若又停止調降，這個水庫的水會更早就沒了。
至於有立委提到基金的投資效益保障問題，施能傑說，根據精算報告，投資效益要9-10%，公教年金才可能50年不破產。但是過去基金平均績效大約都是5%左右。
施能傑說，若又要停止調降所得替代率，未來水庫的水更少，相對應挹注到基金的錢更少，就只能用更少的錢去投資。從基金永續經營角度來說，過去年改很有效果，也維持退休人員有5萬以上退休金，這是「共好」的方式，應該繼續進行。
相關報導
11月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局19筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近10萬
更多今周刊文章
普發一萬登記「2、3」身分證分流上陣！銀行帳號輸錯可修改？登記失敗顯示怎辦？10個QA必看
普發一萬銀行加碼，八大行庫「這家」嗨給6萬刷卡金！合庫、華南銀、土銀…抽iPhone17、mo幣優惠
麥當勞買一送一！普發一萬「現金放大優惠」59元就2件，麥脆鷄腿、大薯、焦糖奶茶…5大好康收起來
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 14 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 17 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 15 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 14 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 6 小時前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 1 天前
準鳳凰颱風3預測路徑曝 林得恩：這條恐從「南部登陸」
熱帶性低氣壓TD29未來幾天將形成今年第26號颱風「鳳凰」，氣象專家林得恩分析準鳳凰颱風的3條可能路徑，並指出還有一條綜合特殊路徑，預測颱風中心將於台灣南部登陸，東部出海，是殺傷力較大的路徑之一。中天新聞網 ・ 21 小時前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
回應鄭麗文？ 解釋九二共識 陸方罕提「各表」
國民黨主席當選人鄭麗文，即將在本週末就任，今天（29）她也前往南投，出席感恩餐會，與南投縣長許淑華、議長何勝豐等人親自道謝。由她任命的副主席蕭旭岑，則前往大陸與國台辦主任宋濤會面，並重申未來將強化兩岸管道；於此同時，大陸國台辦也罕見在「九二共識」的解釋上，提到了「各表」的精神。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前