年金改革又要戰！公教年金藍白聯手要停砍，綠營：一個月5萬多難維持基本所需？銓敘部提「共好方法」

立法院司法法制委員會週三（11/5）由國民黨籍召委翁曉玲排審公教年金停砍相關修正草案。翁曉玲會前受訪時指出，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會，不允許錯誤年改繼續下去。 民進黨立法院黨團則是公布民調，55.4%民眾希望年金改革要繼續，28.1%認為要停止，希望年改繼續的民眾幾乎是反對者的2倍。 民眾黨則是於11/4公布版本，重點為自2025年後起停砍所得替代率，以及公務人員退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整。 銓敘部長施能傑也喊話，年金改革的方式是政府仍撥補，但退休的人領少一點，大家分擔以前的不足額，若又停止調降（停砍），這個水庫的水會更早就沒了。 王鴻薇也在傍晚發言時說，「若停砍到118年（2029年），國庫要挹注的基金就是2800億元左右而已啦，講得好像天都要塌下來，馬上財政就要垮了」「只是提早4年（破產），不是提早40年。」不要把2800億講得好像2兆、還是20兆！」 本案於5日傍晚17時許，由主席翁曉玲宣布委員會審查完畢，後續交由黨團協商處理。今日先審司法及法制委員會部分，明日將進入教育及司法委員會並行，希望法案能順利完成出委員會，讓錯誤的年改正式止步。

立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團、立委所提的《公務人員退休資遣撫卹法》修法，共有26個版本。

修法重點包括：第37條、38條，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降；第67條，審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整等。

會議從早上開始，朝野立委的發言就針鋒相對，綠營拿出前總統馬英九、民眾黨主席黃國昌過去力挺年金改革的發言，諷刺藍白昨是今非；藍白則以信賴保護原則反嗆。

綠：公教退撫提前破產 全民買單

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，當初的年金改革是花2年時間，經過年金改革會議、立法院充分討論而來，而上路至今也已經有正面效益，不僅投資成效更高，有效樽節後挹注回基金。

吳思瑤表示，如果採行國民黨的提案，造成所得替代率不再緩降，會造成三大不公平：1. 重退休、輕現職；2. 重公教，輕其他退撫年金，這是跨職業不平等；3. 基金缺口越來越大，最終由政府來負擔基金，就是全體納稅人承擔。

對於在野黨說，年改若再砍，退休公教無法維持退休生活，吳思瑤指出，公務員人平均退休金額50656元，教育人員退休俸平均為57913元，「在場很多年輕人，一個月5萬多元真的難以維持基本生活所需嗎？」

吳思瑤也提出數據表示，領勞保勞退的勞工有1048萬人，人數是公教人員20倍，不過平均退休領25500元，不到公教人員一半；老農津貼51.5人則是月領8110元；國保近207萬人，每月領不到4千元。負責任的政府應弭平不正義、打破不公平，反對年改走回頭路的惡法。

吳思瑤指出，若周三、周四強行通過藍白反年改的法案，停降所得替代率之後，公務員年金破產年限會提前到2042年、教育人員更會提早至2039年破產。

綠民調：55.4%民眾希望年金改革要繼續

民進黨立法院黨團也在隨後的黨團記者會公布由民進黨民調中心執行的民調，民調顯示，55.4%民眾希望年金改革要繼續，28.1%認為要停止，幾乎是2:1，顯示多數國人認為年金改革應該繼續。

至於問到，「物價上漲應該停砍公教所得替代率」，有40%同意、50.7%不同意；問到公教年金砍太兇，造成考公教人員漸少，應該停砍，有35.4%同意、55.5%不同意。

此民調由民進黨民調中心執行，日期為2025年10月27日至29日，完成數1079，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，訪問20歲以上具有投票權之公民，依照、年齡、性別、戶籍加權。

國民黨：年改是錯誤的要踩煞車

翁曉玲5日排審多個版本的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，國民黨立委吳宗憲指出，政府每年超收上千億元，並無缺錢問題，依照信賴保護原則，給予當初承諾給公務員的退休金，怎可以單方面改變作法。現在通膨率相當驚人，此次修法還有一個目的是要求金額跟隨CPI同步調整。

國民黨籍召委翁曉玲指出，公教人員年金改革是一定要推動的，國民黨已經看到蔡英文政府當時所實施的年改是一個錯誤的年改，他們不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要即時踩煞車。

至於傳出藍白黨團達成共識，但國民黨團主張2024年停砍，民眾黨團則主張2025開始停砍。翁曉玲則回應，之後的政黨協商會有更多的細節和政策方向討論，基本上方向一致，相信藍白可以談出大家能接受的方案。

王鴻薇：國庫要挹注的基金就是2800億而已，講得好像天要塌下來

藍委王鴻薇指出，「若停砍到118年（2029年），國庫要挹注的基金就是2800億元左右而已啦，講得好像天都要塌下來，馬上財政就要垮了，講了老半天，就是2800億左右啦。」

「停砍年金會影響財政這點她同意，只是提早4年（破產），不是提早40年。而以現在政府財政規模，一個特別預算都不知道是2800億的幾倍。應該要對社會大眾說清楚。不要把2800億講得好像2兆、還是20兆！」

銓敘部長施能傑說，若停砍年金所得替代率，國庫要114年至162年要累計挹注1.45兆元。

▲ 王鴻薇認為，年金停砍只是提早4年（破產），不是提早40年。影／影片16:17.30左右王鴻薇發言

民眾黨不贊成年改走回頭路 卻提停砍所得替代率

民眾黨立法院黨團4日召開記者會，黨團總召黃國昌指出，團廣泛徵詢各團體代表、學者意見，同時進行內部政策民調後，不贊成年金改革走回頭路，但歷經7年多，必須適時檢討。

黃國昌指出，這7年多的年改雖解決部分問題，卻造成世代與不同族群中更大衝突，且犧牲特定族群，也未顧及目前台灣人口結構下對公教造成的負面衝擊。政府連續7年撥補勞保金額高達5170億元，但勞保改革進度卻是0。

民眾黨修正動議重點包括，自2025年度後起停砍所得替代率，以及公務人員退休或撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數累計成長達5%時，應檢討並調整。

不少網友則是翻出過去黃國昌的言論諷刺他「昨是今非」，公民團體「經濟民主連合」智庫召集人賴中強也批評，民眾黨政治投機，就是要爭取藍營傳統支持者的選票，背棄年輕人、中產階級的利益。

若停砍年金所得替代率 銓敘部長：水庫的水會更快沒了

與會的銓敘部長施能傑向藍白立委喊話，年金就像是一個專屬水庫，相關者共同參與，不應該找外面的人進來，當初就是因為不足額提撥，所以水庫破產，才會進行年改。年改的方式是政府還是撥補，但退休的人領少一點，大家分擔以前的不足額，若又停止調降，這個水庫的水會更早就沒了。

至於有立委提到基金的投資效益保障問題，施能傑說，根據精算報告，投資效益要9-10%，公教年金才可能50年不破產。但是過去基金平均績效大約都是5%左右。

施能傑說，若又要停止調降所得替代率，未來水庫的水更少，相對應挹注到基金的錢更少，就只能用更少的錢去投資。從基金永續經營角度來說，過去年改很有效果，也維持退休人員有5萬以上退休金，這是「共好」的方式，應該繼續進行。

