年金改革最新民調出爐 贊成停砍者首度超過反對者！

​軍公教年金改革（年改）議題近日再次成為立院朝野攻防焦點，目前國民黨、民眾黨達成停砍年金的共識，目前相關條例已經完成初審，最快在12月底完成三讀。根據最新國政民調，有近四成受訪者贊成在野「停砍公教年金」主張；三成七不贊成。

國民黨主張停砍年金。（資料圖／中天新聞）

台灣民意基金會民調詢問，「最近在野黨聯手推動「停砍公教年金」，也就是，停止現行所得 替代率逐年調降政策。請問您贊不贊成？」結果發現：12.7%非常贊成，26.8% 還算贊成，20%不太贊成，17.1%一點也不贊成，14.4%沒意見，9%不知道。

廣告 廣告

39.5%受訪者贊成停砍年金。（圖／台灣民意基金會）

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，過去軍公教年金改革是蔡英文政府八年執政的代表性之一，儘管過程中爭議不斷，但根據他長期的調查研究，可以看出從2016年到2024年共六次全國性調查，每一次調查都發現，多數或過半數人民都站在支持蔡英文軍公教年金改革這一邊。

停砍年金先後兩次民調結果。（圖／台灣民意基金會）

游盈隆指出，但根據最新調查發現贊成「停砍公教年金」已逆流而上，超越反對的一方，這很可能是2025年大罷免大失敗所導致系統性全國政治氣候變遷的後果之一。蔡英文引以為傲的年金改革是否即將戛然而止，走入歷史？值得關注。

台灣民意基金會17日發表「在野黨主張「停砍公教 年金」的民意反應」即時民調。訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

延伸閱讀

行政院版財劃法最快11/20火速提出！全盤修正水平垂直事權

卓榮泰批評財劃法修正案 侯友宜籲行政院提出明確版本

普發1萬民調多肯定「藍白合」功勞 林濁水：果然賠了夫人又折兵