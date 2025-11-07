年金改革立場180度大轉變？黃國昌喊「始終一致」：支持年改不能走回頭路

針對外界質疑年改立場轉變，民眾黨主席黃國昌今天（7日）受訪強調，他的立場始終一致，「我們都支持年金改革，不能走回頭路。」（圖／林煒凱攝）

年金改革上路逾7年，國民黨立院黨團將「停砍公教年金」列為本會期優先法案，而相關法案在藍白挾人數優勢下，全案保留完成初審。不過，有網友挖出民眾黨主席黃國昌過去高喊「年金改革勢在必行」，如今卻與國民黨並肩主張「停砍年金」，立場昨是今非。對此，黃國昌今天（7日）受訪強調，他的立場始終一致，「我們都支持年金改革，不能走回頭路。」他接著痛批，民進黨罔顧事實，不願意檢討、優化年金制度，只想著散播謠言，把國家搞得亂七八糟。

司法法制委員會昨天在藍白挾人數優勢下，將停砍年金法案送出委員會。不過，有網友挖出黃國昌過去支持年金改革的言論，質疑其立場昨是今非。

對此，黃國昌強調，不論是他本人或民眾黨，立場始終一致，「我們都支持年金改革，年金改革不能走回頭路，民眾黨的立場從來沒有改變過。」

黃國昌指出，這次修法並非要把公教人員年金回復到2017年以前的水準，「公教人員的年金如果要回到2017年以前的水準，不管是我還是民眾黨，絕對反對。」

黃國昌進一步說，現在討論的是年金改革從2017、2018年開始到現在2025年，依照當初《公教人員退休撫卹法》的規定，每4年就要檢討一次，因此現在經過了8年，「我們必須冷靜停下來檢討。」

黃國昌說明這次年改的重點，首先，18%優存利息早就廢止，絕對不走回頭路；第二，蔡翁文政府原本方案是15年逐年調降1%，最後通過的是前立委段宜康的版本，縮短為10年每年調降1.5%，因此至今已調降9%。

黃國昌強調，已刪除的所得替代率不會回復，按照現行制度，公教人員年資15至30年的所得替代率為36%到66%，「哪有要回復到過去的90%?」民進黨與其側翼及媒體罔顧事實，不願意檢討、優化年金制度，只想著散播謠言，降低台灣公共討論的品質。

黃國昌強調，若民進黨政府能多花點時間了解基層公教，走入國中小的教學現場，就會知道教師延後退休的比例有多高、代理教師比例逐年攀升，影響到下一代受教權。但他們卻不思檢討，繼續用假訊息操作對立仇恨。

黃國昌說，難怪昨天審查法案時，連自家立委都挺不下去，2個委員會只剩下6個民進黨立委，其他人都跑了。因為他們知道盲目反對下去，社會將付出更高成本，若民進黨再不願意面對問題、討論政策，只會把國家搞得亂七八糟，更加四分五裂，終將被國人唾棄。



