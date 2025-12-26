即時中心／廖予瑄報導

立法院日前修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》。總統府發言人郭雅慧表示，立法院已於本（12）月18日咨請總統賴清德公布這2條修正條文。由於公教年金改革攸關重大公共利益，賴也在今（26）日正式公布，並作出相關批示。

郭雅慧轉述賴清德批示，指出年金改革涉及國家財政永續發展，並牽動世代間的公平正義；此次修法恐將導致公教年金制度提早破產，使國人須額外承擔龐大的財務缺口，「明顯違反《憲法》第70條，侵害行政院提出預算之權限，亦有侵害《憲法》增修條文第6條第1項所賦予考試院掌理公務人員退休撫卹職權之疑慮」，為確保國家長遠發展，賴認為有必要聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家能持續穩健前進。

廣告 廣告

此外，郭雅慧也進一步指出，立院已在12日三讀通過上述二法修正案，「行政院及考試院等相關機關對修正內容均表達遺憾」，賴清德已將前述批示內容，分別致函五院院長，並表達立場與關切。

原文出處：快新聞／年金改革違反《憲法》！賴清德公布並批示「讓國家持續穩健前進」

更多民視新聞報導

政院提修法！立委接觸中共黨政軍須公開揭露 陸委會表態了

開箱電詐園區1／直擊詐騙源頭！反抗軍全程護送 林秉宥親揭中國介入內幕

小學生騎YouBike撞「稀有法拉利」 家長恐需負擔天價維修帳單

