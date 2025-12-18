年金案也不副署？沈富雄：賴清德賭輸2028就沒了

行政院長卓榮泰本月15日召開記者會宣布「不副署」財劃法後，各界高度關注同樣具爭議性的「停砍公教年金案」是否也將成為下一個不副署目標。前立委沈富雄在節目中分析賴清德政府的政治盤算，並警告若總統執意打賭且敗北，「2028就沒了」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈富雄17日在網路節目中表示，停砍公教年金案對他而言是一條惡法，但強調「惡法亦法」，認為民進黨應該讓法案通過，之後再向人民說明此舉對國庫造成的傷害，等到2028年若取得多數席次再進行修法，這樣才是最合理的做法。

針對賴清德與卓榮泰可能採取的反制策略，節目主持人指出，兩人接下來應會使用「不副署」、「不提釋憲」、「不覆議」三招對抗立法院。沈富雄對此相當不解，質疑兩人是「不曉得這是會寫進歷史的災難」，還是「知道有何後果仍硬幹」。

前立委沈富雄。（圖／沈富雄臉書）

主持人提出第三種可能性，認為民進黨或許認為「硬幹到最後會得到民意支持」。對於這個觀點，沈富雄坦言，假如民進黨真的靠這種方式蒙混過關，台灣就會變成一個無法無天的非民主國家。

沈富雄強調自己對台灣社會仍抱持信心，因此奉勸賴清德不要再打賭，若再次不慎吞下敗仗，「2028就沒了」。他的發言凸顯了當前政治僵局可能對民進黨未來選舉前景造成的影響。

