年金破產倒數計時器又被調快！王婉諭怒轟藍白：歷史會記住這一天

記者李鴻典／台北報導

立法院會今（12）天三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。時代力量黨主席王婉諭重批藍白，歷史會記住這一天，台灣社會也會記住，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。

立法院會在2025/12/12三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

王婉諭說明，稍早，國民黨在人數優勢之下，三讀通過了「反年金改革」的修法。而且，國民黨的提案不是「停砍」而已，還將所得替代率一次調回 2023 年的水準。也就是說，這不只是停止年金改革，而是「大開倒車」。

王婉諭感嘆，年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是 6970 億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。年金「破產」的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。

王婉諭表示，國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴。而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，她並不認同所有人都要領一樣多。

但是，如果要停止年改，第一個要問的就是：財源在哪？配套在哪？錢在哪？王婉諭說，如果我們一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。

如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。

政治的核心始終在於分配。王婉諭表示，你怎麼分配錢，就決定了你形塑什麼樣的社會。2018 年，年金改革後的公教人員平均領取金額超過 5 萬元，且仍有 3.8 萬元的樓地板保障，這已經是貧窮線的兩倍以上；反之，卻有超過 240 萬名長輩，領著微薄的國民年金或老農津貼，收入遠低於 1.55 萬元的貧窮線。

這些沈默的弱勢者，依然被排擠在國家照顧的順位之外。為什麼立法院選擇遺忘這些人，只為軍公教發聲呢？

討好選民很容易，堅持改革很困難。王婉諭說，但如果我們只想著當下的選票，那因此犧牲的，就會是整個國家和整個世代。年金制度需要全面、完整的重新檢討，建立「基礎年金」 制度，而不是淪為肉桶政治的買票法案。

要嚴厲譴責這樣錯誤的修法！王婉諭說，歷史會記住這一天，台灣社會也會記住，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。

