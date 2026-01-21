年金重審要半年 李來希揭銓敘部「拖延戰術」：等憲法法庭出手

立法院2025年底三讀通過停砍公教年金相關法案，但行政院、考試院、民進黨立法院黨團先後就此遞狀聲請釋憲與暫時處分。全國公務員協會前理事長李來希表示，看完銓敘部的通函，就是要拖到釋憲結果出爐，「看準了那五個憲法法庭的怪獸會出手相挺的態勢」。

李來希。（圖／翻攝李來希臉書）

李來希今天在臉書發文表示，昨天應國民黨立委翁曉玲委員邀約，到她的辦公室商討如何因應與協助夥伴們未來的爭訟，依法追討應得的退養所得，感謝翁委員團隊準備的資料與文稿，傍晚回到家裡就收到服務單位轉來銓敘部的通函。

李來希指出，通函內容仍不出太極式的推托拉，先是承認本次公教退撫法案修法的效力，自114年12月28日法案生效後實施，是日之後退休人員會依照新法標準核定退休所得，是日之前已審定退休的退休所得會另行核定給付標準；話鋒一轉，因為重新審定退休人員退養所得尚須調整作業系統，時程約需半年時間，故已退休人員暫時依照原核定標準核發退休金。另外為求作業一致，114年12月28日之後退休人員，仍暫時依照舊有的標準給與，嗣後再依照新的標準辦理。

國民黨立院黨團針對停砍公教年金法案表達立場。（資料照／國民黨團提供）

李來希直呼，說穿了就是不論已退、未退、新退或是舊退人員全部依照舊有的標準核發，說了等於白說，就是這樣要拖到他們釋憲後的結果，一副遵守憲政程序的鬼樣，看準了那五個憲法法庭的怪獸會出手相挺的態勢，死皮賴臉的就是不依照新的標準給付，說一套做一套，真是看了讓人覺得噁心，毫無真心實意要照顧退養人員的態度，用完就丟的作為，世態炎涼莫過於此。

柯建銘率民進黨團幹部前往司法院遞釋憲聲請書。（圖／中天新聞）

李來希認為，這封通函目的不善，不是什麼法條釋義說明，而是為了阻絕退休公教朋友的依法申訴，直接挑明一切就等半年後再說，不管我們的夥伴們是抗議還是申訴還是要求復審，結論就是「等」，他們不是不明白，也不是不作為，而是在等待他們豢養的憲政怪獸法庭作出滿意的裁判，一切都將會是順理成章的依照「朕」的旨意辦理，台灣的法治淪落至此，「依法行政」基本的法治ABC竟成奢求。

