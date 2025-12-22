年金險續扮主力 凱基人壽網投保居冠

壽險業網路投保業績中，凱基人壽在年金險維持年度市占第一。（本報資料照片）

壽險業網路投保成兵家必爭之地。根據最新同業數據統計，今年前11月，壽險業網路投保業績中，凱基人壽穩居前三名，其中年金險更是持續領先同業，維持年度市占第一，顯示在網路投保普及、風險意識提高的市場中，凱基人壽已成為消費者首選品牌之一。

凱基人壽也建議，正值歲末年終，民眾應從「基本資料要正確」、「保障內容多了解」、「保障額度要足夠」及「保險缺口常補充」等四大重點進行保單健檢，並透過「凱基人壽網路投保專區」，補強保障與風險韌性。

廣告 廣告

凱基人壽分析內部資料，2025年網路投保呈現五大趨勢。首先，「41–50歲的家庭經濟主力仍為投保核心」：利率變動型年金保險、旅平險及生活保障型商品的新契約占比皆居全齡之冠，反映其承擔家庭責任較大，對退休規劃與家庭保障的需求較強烈。

其次，「利率變動型年金保險投保性別結構出現翻轉」：2025年男性投保人數首次高於女性，在景氣不確定性下，男性對退休規劃的意識提升。第三，「利率變動型年金保險平均保費呈現鮮明的世代差異」：50歲以下平均保費約2萬多元，51–60歲超過8萬元，61歲以上則逾6萬元，不同年齡族群對保障需求存有差異，準退休族對穩定給付的依賴度更高。

第四，「60歲以上熟齡族旅平險成長」：顯示疫情後旅遊意願回升，加上國外醫療成本相對較高，使旅平險逐漸成為必要保障；最後，「生活保障型商品以定期壽險最受青睞」：可短期強化壽險保障，保障額度可彈性自選，且價格親民，因此成為補強保障項目。