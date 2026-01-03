年銷售量大跌8.6% 特斯拉拱手讓出電動車霸主寶座

美國電動車品牌特斯拉2025年銷售量大減8.6%，全球銷售量寶座讓位給中國的比亞迪。路透社



電動車龍頭品牌特斯拉（Tesla）週五（1/2）公布2025年銷售紀錄，比前一年大跌8.6%，總銷售數遠遠輸給中國的比亞迪汽車。特斯拉就此讓出全球電動車霸主寶座。

根據特斯拉週五公布的年度銷售紀錄，去年10月至12月第四季銷售量為41萬8227輛，比去年同期的49萬5570輛大跌15.6%。跌幅高於先前預測的12.3%。

以2025年一整年的數據來看，特斯拉共交貨164萬輛車，比前一年減少約8.6%。銷售量數字公布後，特斯拉週五股價跌約2%。

中國電動車龍頭比亞迪則在前一天（1/1）宣布，2025年的電動車銷售量達到226萬輛，比前一年增長28%。未進入美國市場的比亞迪已經超越特斯拉，成為全球電動車銷售冠軍。

分析指出，特斯拉銷售下滑並不令外界意外，因市場需求早已大減，而美國政府對電動車的補助政策也宣布終止。投資人目前觀察的是特斯拉其他業務表現。

Triple D Trading創辦人暨市場結構分析師狄克（Dennis Dick）說：「投資人聚焦在特斯拉的未來，所以會忽略其銷售數字。未來是Optimus(機器人)、Robotaxi和物理AI。」

