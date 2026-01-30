年銷7億磅 吞下2兆塊！ 麥克鷄塊爆紅竟是「誤打誤撞」





對不少人來說，麥克鷄塊早已是麥當勞的靈魂商品之一，甚至有人認為「沒有雞塊就不像麥當勞」。然而這款風靡全球的速食經典，其實並非一開始就被納入計畫，甚至差點從未出現在菜單上。

根據麥當勞官網資料顯示，麥克鷄塊的銷量相當驚人，每年全球售出約7億磅。若以羅徹斯特大學醫學中心提供的營養資訊換算，每塊雞塊約重5.6盎司，意味著消費者一年大約吃掉高達2兆塊麥克鷄塊，數字相當驚人。

麥當勞會在1980年代推出麥克鷄塊，其實帶有風險分散的考量。當時公司擔心，若有一天消費者、特別是美國市場，對起司漢堡的熱情減退，勢必需要一項能撐起銷售的替代產品，雞肉因此成為重要選項之一。

▼麥當勞會在1980年代推出麥克鷄塊，其實帶有風險分散的考量。（示意圖／取自Pixabay）

根據《WattPoultry》報導，麥當勞的雞肉產品，包括麥克鷄塊、麥香雞及多款雞肉三明治，在2024年的全球年銷售額已追上牛肉產品，達到約250億美元。這也讓原本只是「備用方案」的雞塊，成功轉型為品牌核心商品。

不過即使如今雞塊地位穩固，麥當勞也坦言，這項產品的誕生並非縝密規劃的結果。公司曾表示，麥克鷄塊的出現，起因於總部走廊裡的一次偶然對話。當時一名行政總廚正研發洋蔥圈，前董事長突發奇想，建議改用雞肉取代洋蔥，這個想法最終意外催生出雞塊雛形。

▼麥克鷄塊的銷量相當驚人，每年全球售出約7億磅。（示意圖／取自Pixabay）

1983年，麥克鷄塊正式問世，推出三種份量與四種沾醬選擇，隔年迅速拓展至加拿大、日本、法國與德國等市場，並在全球掀起熱潮，成為速食文化的重要象徵。

麥當勞也指出，數十年來麥克鷄塊的核心配方幾乎沒有大幅改變，僅在關鍵時間點進行調整，例如2003年全面改用白肉，2016年則移除人工防腐劑、色素與香精，順應消費者對食品成分的期待。

從一次臨時點子，到每年被吃掉2兆塊的全球商品，麥克鷄塊的故事，也被視為速食產業中最成功的「意外之一」。

（封面示意圖／Pexels）

