一年鎖定近500人，川普「政治清算」行動踢到鐵板！非法任命檢察官翻車、司法部誠信亮紅燈
代表美國政府上法庭，跟替一般客戶打官司很不一樣。因為檢察官通常會得到法官較高的信任，法官多半假設他們會遵守所有證據規定和法律程序。這種沒說出口的信任甚至有個名字——正當執行推定（presumption of regularity）。但在今年，法官已經有幾十次的理由去懷疑這種信任是否還站得住腳。
24日，維吉尼亞州東區的聯邦法官撤銷了前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）以及紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）的案件，原因是提告的檢察官哈利根（Lindsey Halligan）被認定是「非法任命」的代理美國檢察官。
另外，美國國防部同一天宣布，將對民主黨參議員、退役海軍上校凱利（Mark Kelly）展開調查，理由是他與其他5名國會議員拍了一支影片，提醒軍人若收到「非法命令」應該拒絕執行，而美國總統川普（Donald Trump）稱這是「煽動叛亂」。
《經濟學人》26日指出，川普政府的司法部（DOJ）表現欠佳，部分原因是無能，部分原因則是動機不當——川普對柯米的「復仇案」則是兩者兼具。司法部在9月以做偽證與妨礙國會調查起訴柯米，但本週聯邦法官以負責此案的檢察官哈利根任命不合法為由，直接撤銷所有指控。這次撤銷是川普清算行動的首次重大挫敗，也再次損害政府檢查官在法官前的可信度。
任何一個稍具獨立性的檢察官，都不會去提這樣一個站不住腳的案子。事實上，哈利跟的前任——一名資深司法部官員——就是因為不肯執行該案而辭職。川普後來找上從保險律師轉行的哈利根，就是看上她毫無檢察經驗、願意成為他的聽命「小兵」。這點在哈利根出席大陪審團會議，要求起訴柯米時就暴露了出來；一名地方法官後來批評她「連基本的法律概念都說錯」。
這次撤銷的關鍵其實是更瑣碎的問題：川普是否繞過法律規定任命她。雖然理論上另一位檢察官可以試著重新提起這些指控，但到時柯米的律師肯定會提出更多理由要求撤銷，例如他的案件追溯期似乎在幾週前就已經屆至。總之，柯米大概不會面臨審判。
至少470個「清算」目標，且持續累積中⋯⋯
川普在這場法律清算戰中雖然受挫，但還沒完全出局。在第二任期中，川普把自己當初的競選口號——懲罰政治對手——徹底變成執政方針。原本在2023年3月只是挑動群眾情緒的喊話：「我是你們的復仇計畫（I am your retribution）」，如今已經變成一場大規模的報復行動，針對他眼中的敵人，並藉此改變聯邦政策、人事安排和執法方向。
根據《路透》截至26日的統計，自川普回鍋以來，至少470個人、組織或機構成為他的報復對象——平均一天超過一個。有些是被點名處罰，另一些則是在更大範圍的「清洗行動」中被波及。這份統計不包括外國人士、機構與政府，也不包括因裁員而被解雇的聯邦員工。
這些報復行動結合了私人恩怨，以及追求文化與政治支配權的野心。川普政府動用行政權力懲罰敵手，例如開除調查他嘗試推翻2020年選舉行動的檢察官、要求懲罰被視為敵對的媒體、針對替反對者服務的律師事務所開刀，以及排除質疑政策的文官。許多行動目前正面臨法律挑戰。
同時，川普政府也利用公權力推動意識形態：撤換被認為「覺醒（woke）」的軍方領袖、砍除被批評為「製造分裂」的文化機構預算、凍結推動多元化的大學研究補助。
報復對象
根據《路透》分析，遭川普政府針對的對象大致可分為兩類：
第一類是直接被點名的人或機構——至少有247名對象屬於這類。這類目標要嘛是川普或其任命的官員在公開場合直接點名，要嘛是後續出現在府備忘錄、法律文件或其他資料中。要列入這類，必須有明確證據顯示政府對某人或某機構進行「有意的懲罰」。
另有224人屬於受「整批清算」波及的第二類對象。他們沒有被逐一點名，但被包含在政府鎖定的敵人名單中，其中近100人是檢察官和FBI探員，他們因為辦過與川普或其盟友相關的案件，或被貼上「覺醒分子」的標籤，而被開除或被迫退休。這群人包括2020年曾在「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議中下跪的16名FBI探員。剩下的則是文官，多數因為公開反對政府政策，或拒絕在健康、環境、科學等領域配合政府指令，而遭停職。
清算手段
根據《路透》，川普的清算行動主要有3種形式。第一種是懲罰，最常見的手段包括開除、停職、調查、撤銷安全許可等。至少有462起這類案件，當中有至少128名曾調查、質疑或挑戰川普政府的聯邦員工與官員被開除。
第二種形式是威脅。川普政府至少對46個公眾人物、企業或機構祭出威脅，像是揚言調查、施加罰則，或凍結紐約、芝加哥等民主黨執政城市的聯邦資金。例如，川普曾多次公開說要開除聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），因為他拒絕降息。本週，五角大廈還威脅要把民主黨議員、前海軍上校凱利送上軍法審判。
第三種是脅迫。在至少10多起案例中，律師事務所、大學等組織被迫與川普政府簽協議、取消多元化政策或調整校務，因為政府威脅要撤銷安全許可、切斷聯邦資金或合約等。
《路透》指出，這是一場由上而下的政治行動：川普在競選時就主打「復仇」，而上任至今，政府已經發布至少36項命令或指示，針對至少100個人或機構採取懲罰行動。然而白宮的說法則完全是另一個故事、否認川普政府在搞報復行動，稱這些調查與起訴只是「政策修正」與「必要的違法調查」。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示：「把執行選民授權說成『報復』，這根本扭曲事實。」並補充說，政府內不應容許「企圖破壞總統施政方針」的公務員或官員存在。
傑克森解釋，川普只是在兌現承諾，修復被前總統拜登（Joe Biden）政府「武器化」的司法系統，並確保「納稅人的錢不會被拿去用在有政治立場的活動」。
而川普的死忠粉絲為這些行動歡呼，並指控拜登上任後也曾清算川普的人馬。例如2021年1月6日國會山莊暴動後，拜登撤銷川普的機密資訊使用權；拜登也在法院勝訴，成功撤換一些任期固定的獨立機構主管，並撤除大量川普任命的不支薪顧問。
但13名政治學者與法律專家指出，川普這波行動的規模，已經遠超過歷史慣例。《路透》指出，自今年5月起，多個聯邦機構的官員定期開會，作為「清算任務小組」的一部分，專門執行川普的報復計畫。諾貝爾獎經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu）說：「主要目標是集中權力，摧毀所有制衡力量。報復只是其中一個工具。」
目前已有數十名川普的攻擊對象對懲罰提出法律挑戰。被開除或停職的公務員也提出行政或法律救濟，主張自己遭到非法解僱。一些律師事務所也提告，指控政府越界，限制他們承接機密合約或與政府接觸。
川普政府常嘲諷那些敢挑戰他的法官是「失控的激進人士」，但他第二任期中，已經在地方法院和巡迴上訴法院出現幾十位「這樣的法官」。《經濟學人》指出，真正值得注意的是，這些法官質疑的重點，不只是司法部的法律論點（這本來就是他們的工作），而是司法部的誠信和可信度。紐約大學法學院（ New York University School of Law）法律平台「正義安全」（Just Security）統計，有超過80次法官責備司法部律師混淆事實或無視法院命令。
最新的例子來自芝加哥。一名法官痛斥司法部提供的證人不可信，該名法官說：「每一個小小的矛盾都會累積，到某個時候你就會發現幾乎沒辦法，甚至可以說根本不可能，再相信政府所提出的任何陳述。」
