年長者消化不良、便祕很困擾！醫揭：年長者常見腸胃道問題
【華人健康網文／國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺】隨著年齡增長，人體各系統功能逐漸退化，腸胃道也不例外。許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便祕或腹瀉等問題，這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。而腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，只要及早辨識症狀並採取預防措施，便能有效降低併發症風險，維持良好生活品質。以下將從「食道」、「胃」及「腸」三個層面，介紹年長者常見的腸胃問題與預防、衛教重點，協助民眾全面守護長者的腸胃健康。
長者常見食道常見問題
常見疾病
•胃食道逆流：年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。
•吞嚥困難與食道運動異常：包括賁門失弛緩症或食道蠕動減弱，會導致進食時哽咽或嗆咳。
•食道炎與狹窄：長期逆流或服藥、異物滯留可造成食道黏膜損傷與狹窄。
預防與衛教
•飲食調整：少量多餐、避免過於油膩或辛辣食物；餐後兩小時內避免平躺。
•生活習慣：減重可減少腹壓、抬高床頭 15–20 公分減少夜間逆流。
•用藥安全：服藥需搭配充足開水並坐直或站立至少 30 分鐘，避免藥物滯留造成食道潰瘍。
•吞嚥訓練：針對吞嚥功能不佳者，可由語言治療師評估進食姿勢與食物質地調整（如糊狀、軟質）。
胃部常見問題
常見疾病
•消化性潰瘍：長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染。症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。
•胃功能減退與消化不良：隨年齡胃酸分泌減少，消化酵素減少，常見餐後飽脹、噁心。
•胃癌：與幽門螺旋桿菌相關，且長者屬高風險族群，出現體重減輕、食慾不振或貧血時需警覺。
預防與衛教
•幽門螺旋桿菌檢測與治療：長者若有消化性潰瘍或胃癌家族史，可考慮檢測並根除。
•藥物風險評估：需長期使用止痛藥者，可搭配質子幫浦抑制劑 (PPI) 預防潰瘍。
•飲食原則：定時定量、細嚼慢嚥、減少過鹹及燒烤醃製品；多攝取蔬果及高纖維食物。
•定期篩檢：高危險族群可考慮胃鏡檢查以早期發現病灶。
小腸與大腸常見問題
常見疾病
• 便祕：年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥（止痛、抗膽鹼藥、鐵劑）常導致便祕。
• 腹瀉與腸道感染：長者免疫力較弱，使用廣效抗生素易導致偽膜性腸炎；慢性腹瀉也須排除大腸腫瘤或吸收不良。
• 大腸癌與大腸瘜肉：隨年齡增加風險上升，台灣國家篩檢建議45–74歲每兩年一次糞便免疫潛血檢查，若是有家族史可提前到40-44歲篩檢。
• 憩室症：多見於左側結腸，平時無症狀但可能併發出血或憩室炎。
預防與衛教
•充足水分與高纖維飲食：每日攝取1.5–2公升水及足量蔬果，促進腸蠕動、預防便祕與憩室症。
•規律運動：每日散步、簡易伸展可改善腸道血流與蠕動。
•避免濫用瀉劑：長期刺激性瀉劑會使腸蠕動更差；可選擇軟便劑或容積性瀉劑。
•大腸癌篩檢與追蹤：定期糞便免疫潛血檢查，若陽性則安排大腸鏡。高風險者可提前篩檢。
•抗生素使用謹慎：避免不必要的抗生素，減少偽膜性腸炎風險。
整合性衛教重點
1.飲食均衡：少油、少鹽、少糖，多蔬果及全穀類。
2.規律生活與運動：維持理想體重，促進腸胃蠕動。
3.正確用藥：主動告知醫師所有用藥，評估潰瘍與便祕風險。
4.定期健康檢查：包括糞便潛血、胃鏡或大腸鏡檢查依個人風險調整。
5.戒菸限酒：降低食道、胃及大腸癌的發生。
6.良好進食習慣：細嚼慢嚥、避免暴飲暴食與宵夜。
7.家人支持與環境調整：提供容易咀嚼與吞嚥的食物、確保安全用餐姿勢，降低嗆咳與誤吸風險。
結語
年長者因生理老化、慢性病與多重用藥，常見從食道到腸道的多種問題。臨床醫師與家屬應重視早期症狀辨識與預防措施，透過飲食、生活型態與篩檢三管齊下，可顯著減少併發症並提升生活品質。
資料來源：華人健康網
https://www.top1health.com/Article/248/97460
