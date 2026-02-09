一年開刀11次！《搭錯車》名導罹攝護腺癌近況曝光

張光斗（右）分享虞戡平（左）近照。翻攝張光斗臉書

75歲資深導演虞戡平傳出健康亮紅燈！曾執導《搭錯車》、《孽子》等經典作品、深刻描繪台灣社會與時代變遷的他，過去以細膩人文視角奠定影壇地位，卻在一年內因攝護腺癌與膽結石接連動刀多達11次，病況曝光令各界友人十分心疼。

低調對抗病魔

資深製作人張光斗日前專程與點燈基金會執行長Amy前往花蓮壽豐拜訪虞戡平，原是邀請他出席3月21日舉辦的大型對談活動「點燈－照亮你、照亮我」，卻意外得知他密集接受手術治療的過程。張光斗在臉書感嘆：「實在無法置信，一年之內因為攝護腺癌及膽結石，被同一位醫生開了十一次手術，他還能雲淡風輕描述那些『特殊待遇』。」

廣告 廣告

張光斗心疼表示，虞戡平術後仍須長期面對後遺症，但即便身體飽受折磨，他依舊保持一貫從容態度。張光斗透露，虞導低調到幾乎不主動談病情，聊天時還提起兩人30多年前在東京短暫相遇、一起吃飯的往事，記憶力與精神狀態依然清晰，讓人敬佩。

張光斗在臉書分享虞戡平（右）近況。翻攝張光斗臉書

台灣影視重要推手

事實上，虞戡平是台灣電影的重要推手，1983年以《搭錯車》締造口碑與票房雙贏，更讓已故藝人孫越奪下第20屆金馬獎最佳男主角；1986年推出電影版《孽子》，同樣成為時代經典。近年他將創作重心轉向原住民文化紀錄與關懷，持續為土地發聲，並於去年榮獲第24屆國家文藝獎肯定，一生創作與台灣社會脈動緊密相連。

面對這位影壇前輩的病痛考驗，張光斗獻上祝福，希望虞導能挺過難關、早日恢復健康，「好好享有老後生活」，盼他再度以堅韌姿態迎向人生下一段旅程。



回到原文

更多鏡報報導

60歲方文琳震撼傳罹癌消息！嚇哭校花女兒 飛鷹三姝40週年合體有望：常夢到劉文正

隱瞞資訊誤導歷史？《世紀血案》爆開拍到殺青僅1個月 服裝商心碎：我們都成了棋子

60歲「玉女掌門人」方文琳感情現況曝光 早早放話不幫校花女兒帶小孩：我很忙！

帶嬌妻買彩券「1舉動」挨酸沒臉見人 吊車大王罕動怒：說話要留口德