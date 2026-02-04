一年開罰近百萬！出國帶「這些」回台賣 被逮噴掉1萬起跳

生活中心／倪譽瑋報導

不少人出國帶東西回台自用，化妝品（亦作化粧品）是常見購物選項。高雄市政府衛生局提醒，自國外購買化妝品回國上網轉賣違法，罰款1萬元起跳；而2025年共查獲共63件、裁處金額達99.5萬。衛生局補充，化妝品買回來自用也要留意台灣入境攜帶物品規定，玻璃安瓿容器者須申請輸入；也提醒大家購買須慎選，化妝品若造成傷害僅能自行向國外求償。

出國帶東西回台「化妝品」不得販售 衛生局揭罰款案例

高雄衛生局指出，部分民眾常於國外旅行時購買化妝品，回國後發現採購太多未能使用，習慣進而於網路平台轉賣，衛生局提醒，化妝品「須辦理登錄及標示」才可合法販售，國外購買的化妝品非國內廠商合法輸入，民眾擅自販賣行為，可依法開罰1萬至100萬元罰鍰。

衛生局表示，2025年查到違反販售化妝品共63件，開罰金額達99萬5000元；其中以化妝品／油及面霜乳液類有28件最多，累計裁罰共51萬1000元；其次為沐浴乳及洗髮乳共13件，裁罰共16萬元；此外亦有唇膏、香皂、指甲油等品項。

防曬乳液（左）、修護精華霜（右）也屬管制範圍。（圖／高雄市政府衛生局提供）

台灣入境攜帶物品規定須注意 外國產品求償不易

民眾可從外國買化妝品回台自用，但衛生局特別提醒，依法玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化妝品容器使用，若自國外購買玻璃安瓿為容器的化妝品供個人自用，須事先填具「化粧品貨品進口同意申請書」，向衛生福利部食品藥物管理署申請後才能輸入，該類化妝品同樣限自用不得販售。

衛生局補充，國外購買的化妝品使用前若未注意產品用途、正確使用方式及注意事項等，以致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，僅能自行向國外求償，購買前仍應謹慎，以保障自身安全；提醒大家應謹慎購買並不得違法轉賣。相關化妝品安全使用認知及選用資訊，可上衛生福利部食品藥物管理署成立「TFDA化粧品安全使用」粉絲團查詢。

