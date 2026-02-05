年關家戶清掃防鼠 台南市府發放滅鼠餌劑備用

（中央社記者張榮祥台南5日電）台北市大安區發生國內25年來漢他病毒死亡首例，適逢年關家戶大掃除，台南市政府已將滅鼠餌劑發放到各區公所，讓市民就近索取使用，阻斷鼠患及疾病風險。

漢他病毒主要透過老鼠傳播；南市府環保局今天指出，鼠類繁殖力極強，極易擴散，防鼠關鍵在於「先防後滅」，以環境整理為根本、滅鼠餌劑為輔，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則。

老鼠多藏匿於陰暗水溝及雜亂角落，生存力強，活動範圍廣，環保局已加強餐飲業密集區、市場周邊及重點路段的水溝清疏與環境整頓，全面壓縮老鼠藏匿空間，市民必要時使用滅鼠餌劑，避免老鼠入侵家戶。

環保局表示，防鼠最有效防線，涵蓋封堵住家周邊洞口與縫隙，徹底阻斷老鼠入侵路徑；整理居家環境，清除雜物與雜草，降低藏匿與築巢空間；妥善處理垃圾與廚餘，食物密封收納，切斷老鼠食物來源。

此外，使用滅鼠餌劑前，應先清除周邊食物殘渣，並沿牆角或老鼠常出沒處放置，取食後適時補充；發現鼠屍時，以紙袋密封交由垃圾車清運，避免二次污染。

環保局提醒，滅鼠餌劑切勿使用於郊外或農田，以免猛禽誤食中毒老鼠而受害。台南發放滅鼠餌劑屬抗凝血劑，使用時務必避免孩童與寵物接觸，若不慎誤食，應立即送醫處理。（編輯：李淑華）1150205