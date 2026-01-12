年關將屆大掃除在即 投縣13鄉鎮市清潔隊安排巨大垃圾清運

13鄉鎮市巨大垃圾預約清運時間不同。（環保局提供）





農曆過年即將來臨，民眾家家戶戶難免要除舊佈新大掃除一番，南投縣政府環保局為服務鄉親，公布13鄉鎮市巨大垃圾清運預約登記的時間，埔里、仁愛、信義、鹿谷、集集與中寮鄉都是即日起就展開預約，環保局請民眾注意各鄉鎮的預約時間，把握好提前整理以便利清運，給家一個清潔溫馨的環境好過年。

各地受理預約登記的時間如下：南投市1月21日至2月6日；草屯鎮1月15日至1月30日；埔里鎮即日起至1月16日；竹山鎮1月29日至2月7日；鹿谷鄉即日起至1月29日；名間鄉1月26日至2月10日；國姓鄉1月14日至1月30日。

廣告 廣告

可聯絡居家鄉鎮市清潔隊電話洽詢。（環保局提供）

集集鎮即日起至2月11日；水里鄉1月19日至1月28日；魚池鄉1月19日至1月30日；仁愛鄉即日起至1月31日；信義鄉即日起至1月27日、中寮鄉即日起至1月30日止。

民眾如有需要預約，可依上述時間致電各公所清潔隊聯絡，以便安排清運。

更多新聞推薦

● F-16飛官墜海第6日 空軍司令部：完成「天安2號」特檢，即起同型機復飛