年關將屆 白河警分局防搶演練逼真

白河警分局舉辦「金融機構防搶演練」，過程相當逼真。（警方提供）

記者翁聖權／白河報導

農曆年關將屆，各金融機構將出現民眾提領大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標。白河警分局與京城銀行白河分行共同舉辦「金融機構防搶演練」，過程相當逼真，現場民眾受到驚嚇，還以為遇到真搶劫。

白河警分局指出，這項「金融機構防搶演練」於京城銀行白河分行舉辦，由兩名刑警扮演歹徒，進入營業大廳後，拔出手槍脅迫行員，喝令將櫃檯上及抽屜中的現金交出來，否則要開槍。兩名歹徒得手後，迅速開車逃逸，員警獲報立即趕赴現場拉起封鎖線，隨即通報線上警網攔截圍捕，順利逮捕強盜犯。

廣告 廣告

白河警分局長陳志埕說，農曆年前各金融機構都會出現大批提領現金的人潮，呼籲民眾如欲運用大量現金，可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全。若遇搶奪強盜案件，則應保持冷靜，記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「一一０」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌。

另金融機構行員的關懷提問與警察聯防通報，為防堵民眾遭詐騙重要之關鍵，呼籲警民合作，共同打擊犯罪。