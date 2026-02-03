年關將屆 警分局金融機構防搶演練場面逼真

分局與台銀南投分行防搶演練逼真。（ 南投分局提供）





春節即將來臨，民眾往往需要領取較充裕的現金因應年節花費，警方值此更加用心在維護治安防搶上，南投警分局與臺銀南投分行辦理金融機構防搶演練，並呼籲民眾如提領大筆金額時可申請警方護鈔確保安全。南投分局與金融機構演練防搶，主要在提高警察人員和銀行行員的警覺性，演練過程為3名歹徒持槍闖入臺銀南投分行行搶，進入大廳後跳上收銀櫃臺持槍作勢大喊「搶劫，把錢拿出來！」，過程驚險逼真。

不少民眾誤以為真發生搶案。（南投分局提供）

歹徒得手後欲離開現場時，遇到接獲通報抵達現場的員警，於銀行大門口與警方對峙，啟動快速打擊支援警力陸續到達，以絕對優勢警力迅速將持械搶匪制伏，藉由演練來強化金融機構員工緊急應變能力，並提升員警接獲報案時反應效能及逮捕現行犯的效率。

蔡分局長勤後肯定大家的努力用心，勉勵春節期間務必做好治安維護。（南投分局提供）





演練過程驚險刺激且逼真順暢，讓在場民眾大吃一驚，誤以為真的發生搶案，事後才知道是虛驚一場，對於警方用心維護大家財產安全，給予認同與讚許。

南投分局長蔡宏澤1月26日剛調任南投分局長，旋即指揮分局同仁辦理防搶演練，展現警方捍衛地方治安決心。蔡分局長表示，為維護治安，希望藉由此次演練，讓民眾看得見、聽得到，並感受得到南投分局確保春節治安平穩的用心。在此並提醒民眾，如提領大筆現金可申請警方護鈔，同時也請各金融機構遇有提領大額款項的民眾，主動協助通報警方實施護鈔，使歹徒無機可乘，讓大家平安過好年。



