年關將至…中國驚傳工廠爆炸至少5人死亡！官方尚未定調確切傷亡人數

大陸中心／綜合報導

春節年關將至，中國山西省朔州市山陰縣某生物科技有限公司生產車間，昨天（7日）上午發生爆炸，確認至少有5人罹難；不過有其他陸媒報導，廢墟深處，發現另外2名罹難者，目前仍有1人失聯，詳細傷亡人數還未定調，官方尚未公布。

據《央視》報導，山西省朔州市山陰縣某生物科技有限公司生產車間，昨天（7日）上午10時38分，不明原因發生爆炸，經搜救，已確認5人無生命跡象，其他陸媒則報導，還在廢墟深處，發現另外2名罹難者，目前仍有1人失聯。

為確保沒有任何死難者遺漏，相關搜救工作，仍在持續當中，官方目前尚未公布相關災害訊息，詳細事故原因，仍待釐清。

