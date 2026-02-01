年關將近伴隨複雜壓力 醫籲6層面身心調適法

農曆新年即將來臨，公司年度績效總結、返鄉交通規劃、長輩關切結婚生育，甚至今年該回哪邊吃年夜飯等，一堆事情紛紛跑出來，都可能交織成無形的壓力網！國泰醫院精神科主任單家祁表示，面對年底複雜的各種壓力，建議先從六大層面著手，幫助建立壓力調適系統，歲末年關身心健康也要過關。

單家祁指出，第一，就是重新框架我們的認知，人們常不自覺陷入「全有全無」的思考陷阱，將未達成的目標視為整體失敗，建議練習更具彈性思考方式，區分事實與評價，當發現自己陷入負面思考時，試著問「若好友處於相同情境，我會給他什麼建議？」這種視角轉換能帶來更平衡的自我對話。

單家祁主任進一步指出，第二，就是時間與能量管理，在時間有限的情況下，我們可以改為管理能量流動，嘗試辨識不同活動對個人能量影響，哪些是消耗型任務，哪些是恢復型活動？在日程安排中交替進行，比如完成一份高強度報告後，安排一小段散步或簡單伸展運動，這種節奏調整能維持整日穩定效能，可望避免能量急遽消耗殆盡。

第三，日常儀式也扮演關鍵角色，短而頻繁的休息比偶爾的長假更能有效恢復心理資源，這些「微休息」如同心靈的換氣時刻，可以是晨起後五分鐘靜坐呼吸，可以是午間完全離開工作環境的用餐時間，也可以是睡前簡單記錄三件當日完成的事，這些小小的停頓點，能有效中斷壓力累積的循環模式，為持續運轉的身心系統提供必要的緩衝時刻。

第四，針對冬季主動創造適宜的室內環境，陰雨綿綿的日子裡，室內保持充足光線尤其重要，白天盡量拉開窗簾，必要時強化室內照明，同時可以調整休閒活動型態，比如選擇參觀博物館、室內運動及朋友相約閱讀分享等不受天氣限制的選項，這些「微調整」能對情緒節奏產生超出預期的正面影響。

單家祁主任強調，第五，人際互動界線設定，主要是避免年底社交頻繁導致情緒過度勞動，年節細膩壓力，往往常來自家庭角色互動，比如婆婆對媳婦的育兒建議、岳家對女婿收入的關切，都在考驗著家人相處的智慧，當然，逃避不是解方，溫和清晰的溝通才是解方。

舉例來說，長輩詢問何時生第二胎，可以微笑回應「謝謝阿姨關心，我們會在最合適的時候告訴您！」隨即轉移話題「今年橘子特別甜，阿姨試過了嗎？」

第六，當壓力感瞬間升高時，腹式呼吸法有助即時緩解，民眾只需坐著或躺下，一手輕放腹部，用鼻子緩慢吸氣感受腹部隆起，再用嘴巴緩慢吐氣感受腹部內收，重複幾個循環就能幫助自律神經恢復平衡。另一個實用技巧，就是當思緒紛亂時，將注意力轉向當下感官體驗，觀察周圍物品、聆聽環境聲音、感受身體觸覺，這能幫助我們從對未來的焦慮思緒，抽離出來，回到當下。