年關將近分包被取消頭路沒了 老戰友街頭翻臉持利刃狂捅

台南市仁德區37歲楊姓男子疑因不滿長期合作54歲陳姓男子在年關將近之際，突然取消其工程分包工作，雙方相約談判竟演變成街頭喋血。楊男趁對方駕車抵達時，持刀從屋內衝出瘋狂揮砍，陳男反應不及，頭部與左臂當場遭刺傷，送醫後無生命危險，楊男逃逸後行蹤不明，警方追緝中。

警方調查，這起衝突昨晚6時多於仁德區德善路巷內發生，楊男與陳男是長期配合的工程夥伴，雙方熟識。但近期楊男疑因不滿陳男取消原本談妥的工程計畫，把工程轉給別人賺，認為對方有意斷其財路，內心累積強烈憤恨。

案發當晚，陳男與友人駕車到楊男住處附近的後壁厝一帶準備商討事宜。不料，陳男才剛下車，埋伏在屋內的楊男隨即情緒失控，手持利刃衝出門外，二話不說就朝陳男身上揮砍。

根據目擊民眾提供的影像，身穿黃衣的陳男遭到黑衣楊男突襲後，嚇得連連後退並伸手阻擋，兩人隨即在馬路上展開激烈扭打。陳男的友人見狀，趕緊衝上前環抱住楊男企圖制止，場面一度陷入混亂。

「流了很多血，真的很恐怖。」因事發時正值垃圾車經過的尖峰時刻，不少在巷口等待倒垃圾的居民目睹這驚悚一幕。目擊者餘悸猶存地表示，當時聽到巨大的爭吵聲，接著就看到有人拿刀出來砍人。

救護員幫陳男檢傷發現，頭部有嚴重的撕裂傷，左上臂有穿刺傷，所幸送醫救治後意識清楚，並無生命危險。行兇的楊男闖禍後隨即棄置手機，趁亂逃離現場。警方初步定調是「工程分包糾紛」，正透過家屬試圖找到楊男。

