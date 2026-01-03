年關將近加強防竊宣導 警方深入社區守護民眾財產安全

%E4%B8%80 5

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】年關將近，為防制竊盜案件發生，基隆市警察局第二分局八斗子分駐所持續強化轄內防竊宣導作為，針對宮廟、社區公共設施及住宅等重點場所，加強宣導民眾防竊觀念，期能有效降低竊案發生，維護民眾財產安全。

警方近期前往山海觀社區、巴賽隆納社區、新豐街福德宮及度天宮等處所，實施防竊宣導及住宅防竊諮詢，協助民眾檢視居家周邊環境安全，提醒加強門窗防護、照明設備及出入管理，降低宵小可趁之機。

第二分局將持續深入轄內各社區及公共場所辦理防竊宣導工作，提醒民眾提高警覺，共同防制竊盜案件發生，營造安全、安心的生活環境。