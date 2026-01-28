年關將近台中爆禽流感疫情 衛生局急喊不用恐慌：徹底加熱煮熟就能殺死病毒

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中豐原蛋雞場爆出雞隻大量死亡，並驗出H5N1禽流感陽性，讓民眾為之緊張。台中市衛生局表示，禽流感病毒不耐高溫，根據科學實證確認，蛋品只要經徹底加熱煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌；此外，根據疾管署統計，過去一年間全台都沒有人類被傳染的確診個案，民眾毋須恐慌。

衛生局提到，因應豐原區禽場檢出動物疫情，衛生局將與動保處協力執行禽場相關工作人員之匡列、造冊及防疫衛教。（圖／市府提供）

衛生局提醒，預防禽流感，民眾須遵守「5要6不」原則，「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

衛生局也提到，因應豐原區禽場檢出動物疫情，衛生局將與動保處協力執行禽場相關工作人員之匡列、造冊及防疫衛教，並持續追蹤關懷大於10日，期間倘該等人員有出現發燒、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等疑似類流感症狀時，將協助轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。

衛生局強調，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，另一方面，該業者已主動聲明，願接受消費者退費，並已設置專責客服04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜；食安處也將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。

