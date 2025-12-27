年關將近商圈暗營麻將賭博 萬華警破獲職業大賭場

圖說：發言人臺北市萬華分局西門町派出所長陳韋勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所日前接獲線報，於漢口街二段有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，分局獲報立即組成專案小組監控蒐證掌握不法事證，於日前持臺灣臺北地方法院核發搜索票執行查緝，當場查獲現場負責人1人、工作人員1人、賭客28人，查扣不法所得新臺幣6萬3千餘元、點鈔機1台、監視器螢幕1台、監視器鏡頭13顆、麻將牌7副、搬風骰子7顆、電動麻將桌IC板7片、工作手機2支等證物。

廣告 廣告

經查該職業賭場為規避查緝特別選擇有逃生梯可通往後巷的處所營業，並且在前、後門裝設高達13支監視器鏡頭，但僅經營1個多月仍遭專案小組蒐證賭客以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依刑法第268條營利供給賭博罪移送偵辦，另賭客依刑法第266條賭博罪偵辦。

萬華分局表示，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，應立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。