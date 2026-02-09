年關將近宜蘭深夜惡火奪2命！中風男、除草工命喪火窟

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

宜蘭市延平路靠近宜蘭高商附近一棟三層樓透天厝，昨（8）日晚間8時51分驚傳火警。這場火災奪走兩條人命，分別是一名中風行動不便的69歲男子與一名53歲除草工。

宜蘭市延平路靠近宜蘭高商附近一棟三層樓透天厝，昨（8）日晚間8時51分驚傳火警。（圖／翻攝畫面）

這場火警發生在昨晚8時許，濃煙自一樓竄出，火勢迅速擴散，周邊住戶陷入恐慌。宜蘭縣消防局獲報後立即派遣大批人車趕抵現場，展開灌救與疏散。由於火勢猛烈、濃煙密布，搶救過程一度受阻。

鄰近住戶緊急逃生，但2名租客卻未能及時脫困。晚間9時25分，救難人員在1樓發現69歲林姓男子，疑因中風行動不便受困火場，送醫後宣告不治。火勢持續延燒，至晚間10時15分左右，消防人員在3樓找到53歲劉姓除草工，已全身焦黑、失去生命跡象，送醫後也回天乏術。

初步了解，2名死者皆為該棟透天厝的租客，年關將近卻不幸命喪火窟。起火原因初步推測與電器或人為因素有關，詳細原因仍待火災調查人員進一步鑑定。

