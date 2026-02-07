年關將近西門商圈暗營麻將賭博 萬華警持搜索票破獲職業大賭場

圖說：發言人臺北市萬華分局西門町派出所長陳韋勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所日前接獲線報，於武昌街二段有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，分局獲報立即組成專案小組監控蒐證，待掌握確切不法事證，於115年2月5日持臺灣臺北地方法院核發搜索票執行查緝，成功破獲職業大賭場。

現場查獲負責人1人、工作人員2人、賭客20人，並查扣不法所得新臺幣11萬餘元、監視器鏡頭11顆、麻將牌5副、搬風骰子5顆、工作手機1支等證物。經查該職業賭場為規避查緝裝設多支監視器，仍遭專案小組蒐得賭客以籌碼兌換現金方式賭博財物，全案詢後將現場負責人及工作人員依刑法第268條營利供給賭博罪移送偵辦，賭客則依刑法第266條賭博罪偵辦。

萬華分局表示，此類棋牌社賭場企圖以合法掩護非法規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力掃蕩，倘若民眾發現出入複雜有可疑跡象時，請立即向警方報案，警民合作共同維護社會治安。